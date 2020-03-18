Mehmet Öz'den ev tavsiyesi: Bol bol seks yapın!

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, corona virüsüyle ilgili gündem yaratan açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde el yıkama tekniğiyle çok konuşulan Öz, bu kez karantinada yapılacaklarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

TMZ'ye konuşan Öz, içeride kalan insanların corona virüsüyle mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı bol bol seks yapmalarını önerdi.

"Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm seks. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi" dedi.

"DOĞUM PATLAMASI YAŞANACAK"

Dr. Öz, fiziksel teması öneren az sayıda uzmandan biri. Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) sosyal mesafe çerçevesinde insanların birbirinden en az 1.8 metre uzak durması gerektiğini savunuyor.

