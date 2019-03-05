Mehmet Özdilek: Beşiktaş'ı çalıştırmaya hazırım

BB Erzurumspor ile yollarını ayıran Mehmet Özdilek, Beşiktaş teknik direktörlüğü için hazır olduğunu söyledi.

Özdilek, TRT Spor'da yaptığı açıklamada bilgi birikimi olarak Beşiktaş'ı kaldırabileceğini kaydederken; "Şenol hoca ile Beşiktaş başarılı bir süreç yaşadı ve gelecek dönem de milli takımın başında olacak, çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Kararı Beşiktaş verecek. Ben bugün itibariyle o koltuğa oturabilecek inanca, dinamizme ve bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum ama kararı yöneticiler verecek" ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNA KADAR GÜNEŞ

Öte yandan Beşiktaş'ta yönetim, A Milli Takım'ın Mart ayında oynayacağı maçlarda başında yer alacak olan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili kararını değiştirmedi ve deneyimli hoca ile sezon sonuna kadar yola devam etme kararı verdi.

