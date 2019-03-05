SPOR

Mehmet Özdilek: Beşiktaş'ı çalıştırmaya hazırım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıktan sonra BB Erzurumspor'dan sürpriz şekilde ayrılan Mehmet Özdilek, Beşiktaş ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ı çalıştırmaya hazır olduğunu belirtti.

Mehmet Özdilek: Beşiktaş'ı çalıştırmaya hazırım

BB Erzurumspor ile yollarını ayıran Mehmet Özdilek, Beşiktaş teknik direktörlüğü için hazır olduğunu söyledi.

Özdilek, TRT Spor'da yaptığı açıklamada bilgi birikimi olarak Beşiktaş'ı kaldırabileceğini kaydederken; "Şenol hoca ile Beşiktaş başarılı bir süreç yaşadı ve gelecek dönem de milli takımın başında olacak, çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Kararı Beşiktaş verecek. Ben bugün itibariyle o koltuğa oturabilecek inanca, dinamizme ve bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum ama kararı yöneticiler verecek" ifadelerini kullandı.

SEZON SONUNA KADAR GÜNEŞ

Öte yandan Beşiktaş'ta yönetim, A Milli Takım'ın Mart ayında oynayacağı maçlarda başında yer alacak olan teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili kararını değiştirmedi ve deneyimli hoca ile sezon sonuna kadar yola devam etme kararı verdi.

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Beşiktaş mehmet özdilek

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yakışmazmı bence çok yakışır
şifo biraz erken değilmi
Peki Beşiktaş buna hazır mı?
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