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Mehmet Özdilek: Gelecek adına güven kazandık

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.12.2018 23:07 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Gelecek adına güven kazandık. 0-0 bitse bu kadar mutlu olmayabilirdik” diye konuştu.

Mehmet Özdilek: Gelecek adına güven kazandık

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor 2-2 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, çok enteresan bir maç oynadıklarını belirterek, “Hocası değişmiş. Seyircisiyle bütünleşmiş bir takıma karşı oynadık. İlk devre bizim düşündüklerimizi sahaya yansıtmak istediklerimizi yapamadık. Ersun hocanın ofansif bir kadroyla çıkacağını tahmin ediyordum. Bu oyunda ikinci toplar çok önemliydi. Rakip kenarları iyi kullanan alışkanlık haline getirmiş bir takım. Rakibe çok uzak oynadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. Yüzde 80’e 20 gibi bir topa sahip olma çıktı. Maçı kaybedebiliriz kaybetmekten korkmuyoruz ama böyle kaybetmek bizim tarzımıza ters gelen bir yapıydı. Devre arasındaki değişiklikler çok önemliydi. Erken gol atmamız bizim için çok iyiydi. İkinci topları kazandık ve topa sahip olma oranlarında rakipten daha fazlaydık. 2-1 den sonra oyun içine müdahil olduk. 2-0, 1-0 çok riskli sonuçlar. Bu ortamda 2-0’dan 2-2 yi yakalamak moral ve güven açısından çok kıymetliydi. Oyuncularımı ikinci yarıdaki oyundan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

“Gelecek adına güven kazandık”

Gelecek adına güven kazandıklarını anlatan Özdilek, “0-0 bitse bu kadar mutlu olmayabilirdik. Bu ortama alışık bir takımım yok kolay değil. Mağlubiyetten yakalamak çok önemli. 2 haftadır kaybederek buraya geldik. Rakiple aynı şartlarda oynuyoruz. Buda tabi ki bizi baskıya sokuyor. Bu ligde artık kolay müsabaka olmadığı aşikar. Biz deplasmanlarda da kolay kaybeden bir yapıya sahip değiliz. Genelde hep berabere bitirdik. Gönül isterdi ki galibiyetle bitirelim. Artık her maçın o ciddiyeti gerektirdiğini düşünüyorum” diye belirtti.

“Fenerbahçe köklü bir kulüptür”

Fenerbahçe’nin çok köklü bir kulüp olduğunu söyleyen Özdilek, “Bulunduğu durum insanları aldatmasın. Muhakkak bu ortamın içerisinden sıyrılacaktır. Ligde ilk devre itibariyle puanlar sıralamalar belli. İkinci yarı çok daha zor olacak. Biz ciddiyeti her maçta göstermeye çalışıyoruz. Gerçek olarak bakarsak puanlamada 9. ile 18. arasında 3 puan var. Bu seneki sıralamada büyük takımların performanslarıyla alakalı bir sıralama. Çok dalgalanma var ligde. İkinci yarı o anlamda çok daha zor geçeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Gücümüzü 8-9 haftadır yansıttık”

8-9 haftadır her maç sahaya güçlerini yansıttıklarını dile getiren Mehmet Özdilek, “Malatya maçı ikinci yarısı kayıp oldu. Sezon başı itibariyle yaşadığımız ön tarafta sıkıntı var. Bugün gol atan 2 oyuncumuz 16 haftada ilk gollerini attılar. Ligin ikinci yarısının boyunun kısaldığı süreçte önemli müsabakalar oynarken takviyeye ihtiyacımız var. Alabilirsek 3-4 oyuncu almayı düşünüyoruz. Zaman neyi gösterecek bilemiyoruz. Kadro derinliğimiz çok fazla değil. Bazı oyunculara bağımlıyız. Ümit ediyorum ki Kayserispor karşısında galibiyet alabilirsek bizi sıralamada daha üst sıralara taşıyacak” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor mehmet özdilek

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