Mehmet Özdilek: Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalışan futbolcuların morallerinin yüksek olduğu antrenmanlar neşe içinde geçiyor. Kalecilerin ayrı çalıştığı bugünkü idmanda sakatlığı süren Oltan Karakullukçu düz koşu yaptı.

Oltan, Kaan ve Ömer Şişmanoğlu'nun forma giyemeyeceği zorlu maçla ilgili değerlendirmede bulunan teknik direktör Mehmet Özdilek, "Milli takım arasından sonra geri dönüşümüz olmadı. Geçen hafta maç oynamadık. Rakibimizdeki oyuncuların Kovid-19 olmaları sebebiyle maçımız iptal oldu. Milli takım arası sonrası başlamak zordur takımlar için. Geçen hafta bu zorluğu birçok takımda gördüm. Biz de kendi aramızda oynayarak bu haftayı değerlendirdik" diye konuştu.

Bu hafta ligin önemli ve büyük takımlarından biri olan Galatasaray'a karşı oynayacaklarını belirten Özdilek, şunları söyledi:

"Onlar da sıkıntılı bir süreçteler. Dolayısıyla bu hafta bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Geride kalan 4 haftalık periyotta saha içi oyun anlayışımız, iştahımız, coşkumuzu üstüne koyarak devam ettirmek istiyoruz. İki takım için de kolay bir maç değil. Ufak tefek eksiklerimiz var. Kaan, Oltan, Ömer bu hafta olmayacaklar. Donald'ın ufak bir problemi var, maç gününe kadar ona bakacağız. Var olan oyuncularla bu maça hazırız. Hedefimize yavaş yavaş yürüyeceğiz, asla geri adım atmayacağız. Bu mücadelenin içinde güçlü bir Erzurumspor olarak ligin başından sonuna kadar olması için mücadele edeceğiz. Oyuncularımızın fiziksel, zihinsel ve moral anlamdaki durumları çok iyi. Onlara güveniyoruz. Onlara güvenimizden geri adım atmadık, atmayacağız. Futbol seyir zevkinin yüksek olduğu, mücadelenin yüksek olduğu bir müsabaka olacak. Amacımız kazanarak yolumuza devam etmek, bunun için çalışıyoruz."