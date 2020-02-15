Mehmet Özdilek: “Sapunaru kulübeye gelerek küfür etti, hoş olmadı”

Denizlispor, Süper Lig’in 22. haftasında evinde Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşmanın tek golünü devre arasında yeşil siyahlı ekipten transfer olan Cristian Sapunaru attı. Gol sonrası Sapunaru herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmazken, daha sonra orta sahaya doğru gelip ardından Denizlispor yedek kulübesine yöneldi. Saha kenarındaki Mehmet Özdilek’e yaklaşan Sapunaru ile Özdilek arasında birkaç saniye süren bir diyalog yaşandı. Ardından teknik heyetten birkaç kişi ise gözlemci hakemin yanına giderek hakemle konuştu.

Yaşanan bu olayın ardından basın toplantısında konuşan Mehmet Özdilek, Sapunaru’nun kendilerine küfür ettiğini öne sürerek, “Sapunaru kulübeye gelerek biraz küfür etti, hoş olmadı yani sadece bunu söyledim. Gelirken golden sonra ayrılıklar olabilir. Kulüple oyuncular arasında ayrılıklar olabilir. Sonucunda buranın ekmeğini yemiş, burada çalışmış bu kulübede ona birçok emek vermiş arkadaşı var çalışanı var, staffı var (koruma görevlisi) onlara dönüp küfür etmek hoş bir şey olmadı” dedi.