Mehmet Özdilek'ten Ersun Yanal yorumu

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. 3-1 biten E.Y. Malatyaspor maçını değerlendiren Özdilek, rakibin bulduğu 3 pozisyonu gole çevirdiğini söyledi. Ligin enteresan bir şekilde devam ettiğini ifade eden Özdilek, “Her takımın her takımı yeneceği lig oynanıyor. Geçen hata oyunsal anlamda problem yok ama ikinci yarı benim bulunduğum 8 hafta içerisinde takım halinde istediğimizi yapamayan görüntümüz vardı. Bizi değerli kılan beraber oynamak, beraber mücadele etmek. Malatya maçından sonra gol yedikten sonra dirayetli duramadık. Rakibin üç pozisyonu vardı, üçü de gol oldu” dedi.

Pazartesi günü ligin lokomotif takımlarından birine karşı oynayacaklarını anlatan Özdilek, “Onların konumu da mutlu edici değil. Bu sene itibarıyla büyüklerin iniş çıkışları dalgalanmaları oldu. Bunun puan sıralamasına etki ettiğini düşünüyorum. Bizim amacımız evimizde kaybettiğimiz puanı deplasmanda telafi etmek. Rakibe saygı duyuyoruz. Ülkenin lokomotif takımlarından birisi. İki tane puana ihtiyacı olan takımın müsabakası olacak. Puan ve puanlar alabilecek gücümüzün olduğunu söylüyorum. Rakibi Avrupa kupası maçında dün yine seyrettik. Pazartesi günkü kadro farklı olacaktır. Hoca değişikliği gündemde pazartesi hangi hoca olur bilemiyorum. Kimin olduğu önemli değim, bizim ne yapacağımız önemli. Bu düşünceyle İstanbul’a gideceğiz. Hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Deplasmanda iyi oynayan mücadele eden ama galibiyeti olmayan takım görüntüsündeyiz. Beraberliklerimiz var ama galibiyetle süsleyemedik. İstanbul’dan alacağımız puan ya da puanlar bizi mutlu kılacaktır” diye konuştu.