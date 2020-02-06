SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Mehmet Özdilek'ten VAR açıklaması: Genel hatlarıyla başarılı buluyorum

Mehmet Özdilek'ten VAR açıklaması: Genel hatlarıyla başarılı buluyorum

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 06.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili "İnsanlar, oyuncular ve yönetenler adapte olmaya başladı. Geçiş sürecinde ufak tefek sancılar olacaktır. Genel hatlarıyla başarılı buluyorum" dedi.

Mehmet Özdilek'ten VAR açıklaması: Genel hatlarıyla başarılı buluyorum

Mehmet Özdilek ile futbolculardan Özgür Çek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçında iyi bir oyun çıkarmalarına rağmen bir puan alabildiklerini ifade eden Özdilek, "İçeride ve dışarıda oynanan her maç ciddiyet istiyor. Yine hafta sonu zor bir müsabaka oynayacağız. Hem rakibimizin (İttifak Holding Konyaspor) bulunduğu konum hem de kendi adımıza baktığımız zaman kazanarak yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu, kolay olmayacak. İçeride kaybettiğimiz puanı deplasmanda puan ya da puanlar alarak telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

Takımda eksiklerin bulunmasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu kaydeden Özdilek, Konya'ya puan ya da puanlar almak için gideceklerini vurguladı. Son haftalarda oyun anlamında kendilerini çok ileriye taşıdıklarını dile getiren Özdilek, bunu skorla birleştirmeleri gerektiğine işaret etti.

"GENEL HATLARIYLA VAR'I BAŞARILI BULUYORUM"

VAR uygulamasının futbol adına ve özellikle Anadolu kulüpleri için önemli olduğunu düşündüğünü aktaran Özdilek, şunları kaydetti:

"Lehimize veya aleyhe olur, hiç önemli değil. Kolay değil bir inceleme ve hassas çizgiler var. Çizgilerin çizilmesi ve doğru karar verilmesi zaman alabiliyor. Genel hatlarıyla bakıldığında futbol adına çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu bir geçiş süreci, sistemin ikinci senesi. Bir sonraki sene daha farklı, daha akıcı bir sistem olacaktır. İnsanlar, oyuncular ve yönetenler adapte olmaya başladı. Geçiş sürecinde ufak tefek sancılar olacaktır. Genel hatlarıyla başarılı buluyorum."

ÖZGÜR ÇEK: KONYA MAÇINDAN PUAN VEYA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ

Takımın sol beki Özgür Çek, bu hafta ligin çok koşan bir takımına karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Zor bir deplasmana gideceklerini anlatan Özgür Çek, "Konyaspor içeride topa sahip olan bir takım. Süper Lig'de herkes herkesi yenebiliyor. Özellikle ikinci yarıda altta ve üst sıralarda sıkıntılar var. Konyaspor maçından puan veya puanlarla dönerek moralimizi üst seviyelere çıkartmak istiyoruz. Kalan haftalara daha umutlu bakabilmek için Konyaspor maçında gülen taraf olmak için her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yukatel Denizlispor, ligin 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirildi. Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Ogenyi Onazi, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan, dün kentte etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle yeşil-siyahlı takımın tesislerinin etrafını çeviren tellerin bir kısmının yıkıldığı görüldü.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Hadi Sacko’dan iyi haberHadi Sacko’dan iyi haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet özdilek Denizlispor VAR özgür çek

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Terim'den Belhanda'ya olay sözler

Terim'den Belhanda'ya olay sözler

Nihat Özdemir'den istifa ve Zorlu açıklaması

Nihat Özdemir'den istifa ve Zorlu açıklaması

Ünlü boksör bir anda eşinin boğazına yapıştı

Ünlü boksör bir anda eşinin boğazına yapıştı

Bir telefonla Beşiktaş'tan kovuldu

Bir telefonla Beşiktaş'tan kovuldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Özdilek'ten VAR açıklaması: Genel hatlarıyla başarılı buluyorum

Mehmet Özdilek'ten VAR açıklaması

Denizlispor’da Ogenyi Onazi ve Tiago Lopes şoku

Denizlispor'da sakatlık şoku!

Hadi Sacko’dan Denizlispor'a sevindirici haber

Hadi Sacko’dan iyi haber

Denizlispor, Kasımpaşalı yıldızı transfer etti

Denizlispor, Kasımpaşalı yıldızı transfer etti

Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer etti

Özgür Çek, Denizlispor'da

Denizlispor'dan flaş 'VAR' açıklaması

Denizlispor'dan flaş 'VAR' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.