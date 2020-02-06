Mehmet Özdilek'ten VAR açıklaması: Genel hatlarıyla başarılı buluyorum

Mehmet Özdilek ile futbolculardan Özgür Çek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçında iyi bir oyun çıkarmalarına rağmen bir puan alabildiklerini ifade eden Özdilek, "İçeride ve dışarıda oynanan her maç ciddiyet istiyor. Yine hafta sonu zor bir müsabaka oynayacağız. Hem rakibimizin (İttifak Holding Konyaspor) bulunduğu konum hem de kendi adımıza baktığımız zaman kazanarak yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu, kolay olmayacak. İçeride kaybettiğimiz puanı deplasmanda puan ya da puanlar alarak telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

Takımda eksiklerin bulunmasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu kaydeden Özdilek, Konya'ya puan ya da puanlar almak için gideceklerini vurguladı. Son haftalarda oyun anlamında kendilerini çok ileriye taşıdıklarını dile getiren Özdilek, bunu skorla birleştirmeleri gerektiğine işaret etti.

"GENEL HATLARIYLA VAR'I BAŞARILI BULUYORUM"

VAR uygulamasının futbol adına ve özellikle Anadolu kulüpleri için önemli olduğunu düşündüğünü aktaran Özdilek, şunları kaydetti: