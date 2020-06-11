Mehmet Özdilek: Zor bir dönem geçirdik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş ve teknik direktör Mehmet Özdilek, basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ve 19 Haziran'da yeniden başlayacak lig öncesi değerlendirmede bulunan Başkan Hüseyin Üneş, futbola dönüşle ilgili federasyonun açıkladığı 56 sayfalık protokolü en iyi uygulayan kulüplerden biri olduklarını vurguladı.

Üneş, "İlk gün itibarıyla çok düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz bugüne kadar 3 defa test olduk. İlki negatif çıkmış, ikincisi pozitif çıkmıştı. Bu süreçte yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz. Üçüncü testte hamdolsun yaşadığımız bir sıkıntı yok. Bugün itibarıyla bir problemimiz yok" dedi.

Camia olarak zor bir süreç yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Mehmet Özdilek ise "Takdir edersiniz ki hem dünyanın hem ülkemizin içinde yaşadığı süreç itibarıyla zor bir dönem geçirdik. Camia olarak aslında biz de gerçekten zor bir süreç yaşadık. Bunun travmalarını belli bir süre oyuncular üzerinde çok net bir şekilde gördük. Ama bunu bertaraf etmek için de ciddi bir emek sarf ettik. Ligin bitimine 6 hafta var. Biz öyle düşünüyoruz. 6 haftada bitirmek istiyoruz çok net. Elimizdeki oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman bu 6 hafta süreç içerisinde tüm oyunculardan maksimum verim almak istiyorum. İsim çok önemli değil. Çok geniş bir kadromuz yok. Ama pandemi sonrası Futbol Federasyonun'un bize gönderdiği yeni futbola dönüş protokolünde artı ekstra bir şey koydular. Artı beş oyuncu değiştirme opsiyonu koydular. Bu önemli bir opsiyon. Dolayısıyla bu 6 haftalık süreçte bu mücadele içerisinde hepsine görev geleceği aşikar. Kimin oynadığı kimin oynamadığından çok, bir takım olgusu ile o birliktelikle bu başarılı süreci noktalamak istiyoruz. Çünkü reel olarak bakıldığı zaman 28 haftalık süreçte ligin yüzde 80'inin bittiği bir ortamda hedefine bir nebze ulaşmış bir takımdan bahsediyoruz. Son altı haftada bunu taçlandırmak en büyük dileğimiz" diye konuştu.

