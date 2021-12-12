Mehmet Şef'in kıyı tarifi nasıl yapılır? Kıyı tarifi malzemeleri neler?

Oldukça teknik ve zorlu yemeklerden olan kıyı tarifi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğidir. Yapımı meşakkatli olan kıyı yemeği bolca malzeme ile hazırlanıyor. Kıyı yemeği için gerekli olan malzemeler ve yemeğin tarifi haberimizde yer alıyor.

KIYI MALZEMELERİ

jumbo kari̇des

frenk soğani

sade yağ

si̇yah havyar

sarimsak

deni̇z tuzu

taze keki̇k

bottarga

adaçayi sapi

tarhun otu

taze bi̇beri̇ye

BLİNİ EKMEK İÇİN MALZEMELER

un

soda

süt

yumurta

yaprak jelati̇n

SOSU İÇİN MALZEMELER

taze ki̇şni̇ş

sarimsak

sriracha

bal

esmer toz şeker

soya sos

oyster sos

susam yaği

tatli ekşi sos

TARATOR MALZEMESİ

yumurta

li̇mon

ayçi̇çek yaği

TARATOR MALZEMELERİ

süzme yoğurt

ekmek i̇çi̇

kendi̇ yaptiğiniz mayonez

li̇mon

cevi̇z i̇çi̇

sarimsak

zeyti̇nyaği

Sunum için:

deni̇z taşi

kaya koruğu

KIYI TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Blini ekmeği yapmak için yaprak jelatini soğuk suda çözündürün. Yumurta, süt, un, soda, ve tuzu en son çözünen jelatini ilave edip karıştırın. İyice çırpın mutfak sifonuna aktarıp iyice çalkalayıp teflon bir tavada pişirin.

1 bütün yumurtayı haşlayın ve rendeleyin. Tuz ile tatlandırın ve üzerine Frenk soğan doğrayarak servis edin.

Sos yapımı için sriracha, soya sos, oyster sos, esmer toz şeker, tatlı ekşi sos, susam yağı, taze kişniş, sarımsak ve bal ile bütün malzemeyi harmanlayın ve tavada koyu bir kıvam alana dek çektirin.

Tarator sos yapmak için ekmek içlerini robota alın ve ufalanana dek çekin. Kendi yaptığınız süzme yoğurt, sarımsak, zeytinyağı, mayonez ve ceviz içini koyup robotta çekmeyi sürdürün. Bütün malzeme karıştığı zaman sosunuz hazırlanacak. Üzerine Bottarga rendeleyerek servis edin.

Tabak sunumu için yuvarlak güvecin içerisine deniz taşlarını yerleştirin aralarına taze biberiye, adaçayı sapı, tarhun otlarını yerleştirin karideslerin kabuklarını üst tarafları dan keserek içini temizleyin ve taşların üzerine yerleştirin. Karidesin üzerine dilimlenmiş sarımsak ve taze kekik dallarını koyun.

Güveci ocağa alın taşlar kızana dek ısıtın. Sonrasında hunileri közün içerisinde iyice kızdırın. Sadeyağı da ayrı bir tavada kızdırın. Sadeyağı kızgın huniye dökün ve yağı yavaş yavaş karideslerin üzerinde gezdirerek karidesleri pişirin.

