Mehmet Şef'in kıyı tarifi nasıl yapılır? Kıyı tarifi malzemeleri neler?

Oldukça teknik ve zorlu yemeklerden olan kıyı tarifi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğidir. Yapımı meşakkatli olan kıyı yemeği bolca malzeme ile hazırlanıyor. Kıyı yemeği için gerekli olan malzemeler ve yemeğin tarifi haberimizde yer alıyor.
Sunum için:
Blini ekmeği yapmak için yaprak jelatini soğuk suda çözündürün. Yumurta, süt, un, soda, ve tuzu en son çözünen jelatini ilave edip karıştırın. İyice çırpın mutfak sifonuna aktarıp iyice çalkalayıp teflon bir tavada pişirin.
1 bütün yumurtayı haşlayın ve rendeleyin. Tuz ile tatlandırın ve üzerine Frenk soğan doğrayarak servis edin.
Sos yapımı için sriracha, soya sos, oyster sos, esmer toz şeker, tatlı ekşi sos, susam yağı, taze kişniş, sarımsak ve bal ile bütün malzemeyi harmanlayın ve tavada koyu bir kıvam alana dek çektirin.
Tarator sos yapmak için ekmek içlerini robota alın ve ufalanana dek çekin. Kendi yaptığınız süzme yoğurt, sarımsak, zeytinyağı, mayonez ve ceviz içini koyup robotta çekmeyi sürdürün. Bütün malzeme karıştığı zaman sosunuz hazırlanacak. Üzerine Bottarga rendeleyerek servis edin.
Tabak sunumu için yuvarlak güvecin içerisine deniz taşlarını yerleştirin aralarına taze biberiye, adaçayı sapı, tarhun otlarını yerleştirin karideslerin kabuklarını üst tarafları dan keserek içini temizleyin ve taşların üzerine yerleştirin. Karidesin üzerine dilimlenmiş sarımsak ve taze kekik dallarını koyun.
Güveci ocağa alın taşlar kızana dek ısıtın. Sonrasında hunileri közün içerisinde iyice kızdırın. Sadeyağı da ayrı bir tavada kızdırın. Sadeyağı kızgın huniye dökün ve yağı yavaş yavaş karideslerin üzerinde gezdirerek karidesleri pişirin.
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