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Mehmet Şef'in kıyı tarifi nasıl yapılır? Kıyı tarifi malzemeleri neler?

12.12.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Şef'in imza tabağı olan kıyı tarifinin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Bottarga, si̇yah havyar, jumbo kari̇des, yaprak jelati̇n Mehmet Şef'in imzalı tabağı olan kıyı yemeğini hazırlamak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte kıyı tarifi ve malzemeleri!

Mehmet Şef'in kıyı tarifi nasıl yapılır? Kıyı tarifi malzemeleri neler?

Oldukça teknik ve zorlu yemeklerden olan kıyı tarifi ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeğidir. Yapımı meşakkatli olan kıyı yemeği bolca malzeme ile hazırlanıyor. Kıyı yemeği için gerekli olan malzemeler ve yemeğin tarifi haberimizde yer alıyor.

KIYI MALZEMELERİ

  • jumbo kari̇des
  • frenk soğani
  • sade yağ
  • si̇yah havyar
  • sarimsak
  • deni̇z tuzu
  • taze keki̇k
  • bottarga
  • adaçayi sapi
  • tarhun otu
  • taze bi̇beri̇ye

BLİNİ EKMEK İÇİN MALZEMELER

  • un
  • soda
  • süt
  • yumurta
  • yaprak jelati̇n

SOSU İÇİN MALZEMELER

  • taze ki̇şni̇ş
  • sarimsak
  • sriracha
  • bal
  • esmer toz şeker
  • soya sos
  • oyster sos
  • susam yaği
  • tatli ekşi sos

TARATOR MALZEMESİ

  • yumurta
  • li̇mon
  • ayçi̇çek yaği

TARATOR MALZEMELERİ

  • süzme yoğurt
  • ekmek i̇çi̇
  • kendi̇ yaptiğiniz mayonez
  • li̇mon
  • cevi̇z i̇çi̇
  • sarimsak
  • zeyti̇nyaği

Sunum için:

  • deni̇z taşi
  • kaya koruğu

Mehmet Şef'in kıyı tarifi nasıl yapılır? Kıyı tarifi malzemeleri neler?

KIYI TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Blini ekmeği yapmak için yaprak jelatini soğuk suda çözündürün. Yumurta, süt, un, soda, ve tuzu en son çözünen jelatini ilave edip karıştırın. İyice çırpın mutfak sifonuna aktarıp iyice çalkalayıp teflon bir tavada pişirin.

1 bütün yumurtayı haşlayın ve rendeleyin. Tuz ile tatlandırın ve üzerine Frenk soğan doğrayarak servis edin.

Sos yapımı için sriracha, soya sos, oyster sos, esmer toz şeker, tatlı ekşi sos, susam yağı, taze kişniş, sarımsak ve bal ile bütün malzemeyi harmanlayın ve tavada koyu bir kıvam alana dek çektirin.

Tarator sos yapmak için ekmek içlerini robota alın ve ufalanana dek çekin. Kendi yaptığınız süzme yoğurt, sarımsak, zeytinyağı, mayonez ve ceviz içini koyup robotta çekmeyi sürdürün. Bütün malzeme karıştığı zaman sosunuz hazırlanacak. Üzerine Bottarga rendeleyerek servis edin.

Tabak sunumu için yuvarlak güvecin içerisine deniz taşlarını yerleştirin aralarına taze biberiye, adaçayı sapı, tarhun otlarını yerleştirin karideslerin kabuklarını üst tarafları dan keserek içini temizleyin ve taşların üzerine yerleştirin. Karidesin üzerine dilimlenmiş sarımsak ve taze kekik dallarını koyun.

Güveci ocağa alın taşlar kızana dek ısıtın. Sonrasında hunileri közün içerisinde iyice kızdırın. Sadeyağı da ayrı bir tavada kızdırın. Sadeyağı kızgın huniye dökün ve yağı yavaş yavaş karideslerin üzerinde gezdirerek karidesleri pişirin.

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Anahtar Kelimeler:
karides Mehmet Yalçınkaya
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