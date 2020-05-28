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Mehmet Sepil'den 'küme düşme' kararı için açıklama

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği ve Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili açıkladığı kararları değerlendirdi.

Mehmet Sepil'den 'küme düşme' kararı için açıklama

Kulüpler Birliği ve Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, TFF'ni Süper Lig'i 12 Haziran'da başlatma ve küme düşmenin kaldırılmaması kararını değerlendirdi.

Sepil'in açıklamaları şu şekilde;

"FEDERASYON BÖYLE BİR KARAR ALDI"

"Bir yerden başlamamız gerekiyordu. Kulüpler ve Göztepe adına, bu noktaya geldiğimiz için ben mutluyum. 7 kulüp son toplantıda ve ondan önce, kümenin kalkması için temas halindeydi. Bu saatten sonra kulüpler için dezavantaj oluşabileceği yönünde endişeleri vardı. Bugün federasyon, bunun olamayacağını, onaylanmadığını söyledi. Burada zorluk şuydu, aynı ligde hem şampiyonluğa oynayan, hem de düşmeme olması, maçların neticelerini psikolojik ve bin nedenle etkileyebileceği, bir ton şeyin sorgulanabileceği endişesi ile karar alındı. Ben 7 kulübün gerekçelerinin nedenini de görebiliyorum. Neticede karar federasyona ait, federasyon böyle bir karar aldı."

"GENÇLERİMİZİ OYNATAMIYORUZ"

"Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri, genç oyuncularımızı oynatamıyoruz. Biz kulüp olarak, diğer liglere gençleri kiralık veriyoruz ama kulüpler kiralık oyuncuyu çok tercih etmiyor. O zaman bu gençleri yetiştiremiyoruz. Federasyona müracaatte bulunduk. Bu konuda çalışmanın başlaması için konuşulmuş, olumlu karşılıyoruz. Birçok ülke bunu uyguluyor. Oyuncuları değerlendirmek için bir alan açılıyor."

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