Mehmet Sepil'den Türkiye Bankalar Birliği yapılandırması yorumu

Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, kulüp olarak finansal fair play uygulamalarını desteklediklerini belirtti. Türkiye'de birçok kulübün bütçelerini idare edemez durumda olduğunu aktaran Sepil, şunları kaydetti:
"Göztepe borçsuz bir kulüp olarak görülmektedir. Evet, Göztepe'nin bankalara borcu yoktur. Fakat Göztepe, her yıl bütçesinde açık vermektedir. Bu açık benim tarafımdan kapatılmaktadır. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Yeni talimatlar geçmiş yıllarda uygulanamadı. Gerekli olan şey, finansal fair play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır. Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı yapılandırma, talimatlar uygulanmazsa kulüplerin daha fazla para harcamasına yol açar."
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
Trabzonspor'dan borç açıklaması
Galatasaray, üçüncü transferini de duyurdu
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Galatasaray 3 transferi art arda açıkladı
F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması
Beşiktaş'tan Avcı ve Boyd itirafı!
Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!
Selçuk Şahin'e sürpriz teklif
Akın Barhan'a veda
Adana Demir'e Suriyeli orta saha
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş Futbol Direktörü açıkladı: Kendisiyle görüşüyoruz
Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum