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Mehmet Sepil'den Türkiye Bankalar Birliği yapılandırması yorumu

GÖZTEPE HABERLERİ  | 29.06.2019 20:05 | Son Güncelleme

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun borçları yapılandırma çalışmasına ilişkin, "Gerekli olan şey, finansal fair play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır. Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı yapılandırma, talimatlar uygulanmazsa kulüplerin daha fazla para harcamasına yol açar" dedi.

Mehmet Sepil'den Türkiye Bankalar Birliği yapılandırması yorumu

Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada, kulüp olarak finansal fair play uygulamalarını desteklediklerini belirtti. Türkiye'de birçok kulübün bütçelerini idare edemez durumda olduğunu aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Göztepe borçsuz bir kulüp olarak görülmektedir. Evet, Göztepe'nin bankalara borcu yoktur. Fakat Göztepe, her yıl bütçesinde açık vermektedir. Bu açık benim tarafımdan kapatılmaktadır. Bu, sürdürülebilir bir durum değildir. Yeni talimatlar geçmiş yıllarda uygulanamadı. Gerekli olan şey, finansal fair play'in ve kulüp lisanslamalarının uygulanmasıdır. Türkiye Bankalar Birliğinin açıkladığı yapılandırma, talimatlar uygulanmazsa kulüplerin daha fazla para harcamasına yol açar."

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Mehmet Sepil Türkiye Bankalar Birliği Göztepe tff

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