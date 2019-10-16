Mehmet Sepil: Göztepe, ikinci yarının ilk maçında evinde oynayacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, göğüs ve şort sponsorluğu konusunda Türkerler Holding ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Düzenlenen basın toplantısında Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ve Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil tarafından imzalandı. Göztepe ve Türkerler Holding arasında 4. kez sponsorluk anlaşması imzalanırken anlaşmaya göre, Göztepe sezon sonuna kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve özel karşılaşmalarda, formaların göğüs bölümünde “Türkerler”, şortta ise “Mahall Bomonti İzmir” logoları ile sahaya çıkacak.

"ÇOK DEĞERLİ BİR SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALADIK"

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İzmir’i Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Kentimizin gelişmesi, istihdam ve oluşturması açısından çok önemli katkı sağladığına inanıyorum. Türkerler Holding ile bir kez daha çok değerli bir sponsorluk anlaşmasına imza attık. Ülkemizin her alanda birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, İzmirimize değer katacak bu birlikteliğin oluşmasında büyük katkı sağlayan Kazım Türker ve ekibine teşekkür ediyor, işbirliğinin her iki kurum açısından da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.