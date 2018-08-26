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Mehmet Sepil: Vagner Love'ın transferi zor görünüyor!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.08.2018 00:27 | Son Güncelleme

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mehmet Sepil, Beşiktaş'tan Vagner Love transferinin zor olduğunu belirtti.

Mehmet Sepil: Vagner Love'ın transferi zor görünüyor!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İlk kez bir İstanbul takımını yenmelerinin sevincini yaşadıklarını söyleyen Sepil, "Fenerbahçe galibiyeti bize nefes aldırdı. Bu galibiyeti alamasaydık çok zor olacaktı. Şimdi önümüze bakacağız. Süper Lig'e geldiğimizden beri İstanbul takımlarını yenemiyorduk ama bu sene bunu başaracağımızı biliyorduk." dedi.

Vagner Love transferi ile ilgili son durum sorulan başkan, "Vagner Love için konuşuyoruz ama çok zor gözüküyor. Vagner olayında Beşiktaş'ın anlaşması yok, çok istedik ama şu an çok zor görüyorum. Bu hafta bir santrafor getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'u teselli ettiğini belirten idareci, "Ali Başkan'ı tanıyorum. Futbol olmadan da biz birbirimizi tanıyorduk. Çok üzgün, onunla görüştüm. yenilseydik, ben de aynı durumda olurdum. Fenerbahçe toparlar kendini. Ali Koç iyi bir başkan, gerekenleri yapar. Herkesin birbirini yenebileceği bir lig olacak." diye konuştu.

Göztepe başkanı Sepil, sözleşmesi sene sonunda bitecek Halil için de, "24 yaşındaki Halil Akbunar, Göztepe'nin sembolü oldu. Bu çok az futbolcuya nasip olur. Artık şehrin de sembolüdür. Çok güzel bir gol attı. Henüz onunla sözleşme imzalamadık ama imzalarız. Göztepe'yi bırakacağını sanmıyorum ama bugün değeri arttı." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Sepil Göztepe vagner love

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