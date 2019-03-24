Mehmet Topal'a Valencia'da büyük ilgi

PLAKET TAKDİM EDİLDİ Fenerbahçe ve milli takımın başarılı ve tecrübeli ismi Mehmet Topal'ın efsaneler arasında gösterilmesi ve Valencia Kulübü'nün kuruluşunun yüzüncü yıl kutlamalarına katılması nedeniyle Valencia Kulübü Başkanı Anil Murthy ve Valencia CF Futbolcular Derneği Başkanı Fernando Giner tarafından kendisine plaket takdim edildi ve 100. yıla özel çeşitli hediyeler verildi.

MESTALLA AYAKTA ALKIŞLADI Valencia festivalinde yer alan Mehmet Topal ve eski takım arkadaşlarına statta ise teşekkür anonsu yapıldı. Valencia Efsaneleri ile İspanyol Futbolu Efsaneleri'nin gösteri maçından önce binlerce futbolsever Mestalla Stadı'nda daha önce formasını giyen ve başarılarıyla tarihte iz bırakan isimleri ayakta alkışladı.

Valencia efsanelerini taşıyan otobüste yer alan Mehmet Topal ve eski takım arkadaşları şehrin en büyük caddesinden geçerken geçit töreninde binlerce taraftar tarafından selamlandı, ayakta alkışlandı.

Valencia'daki caddelerde festival havasında yapılan kutlamalarda İspanyol taraftarlar Mehmet Topal'ın yolunu kesti ve fotoğraf çektirerek imza istedi. 7 yıl sonra gittiği Valencia'da kulüp yöneticileri, eski takım arkadaşları ve taraftarların sıcak yaklaşımı ile karşılaşan Mehmet Topal, hasret gidermiş oldu.

Öte yandan Valencia'nın 100'üncü yıl kutlamalarına Mehmet Topal'ın yanı sıra hayatta olan tüm eski başkanlar, teknik adamlar ve Valencia camiasının ileri gelenleri katıldı. Bir diğer Valencia efsanesi Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado ise davet edilmesine karşın takım idmanlarında yer alacağı gerekçesiyle organizasyona katılamadığını açıklamıştı.

SEVGİ SELİ

Valencia'da kendilerine ayrılan otelde eski takım arkadaşları ve eski yöneticileri ile hasret gideren Mehmet Topal, Valencia caddelerine çıktığı andan itibaren Valencialı taraftarların ilgi odağında yer aldı. İspanyol taraftarlar milli futbolcu ile fotoğraf çektirme yarışına girerken, aynı zamanda deneyimli oyuncudan imza istedi ve kısa bir süre sohbet etti. Mehmet Topal taraftarların hiçbirini kırmayarak kendisine gösterilen ilgiye yanıt verdi.

MEHMET TOPAL'A GELEN DAVET MEKTUBU

Valencia CF Efsaneleri ekibini ve İspanyol Futbolu Efsaneleri seçmesini bir araya getirecek özel ve anlamlı gösteri maçı için Mehmet Topal'a gelen davet mektubunda şunlar yazılıydı: