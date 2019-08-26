Mehmet Topal, Başakşehir'e imza atıyor

Medipol Başakşehir bonservisi elinde olan milli futbolcu Mehmet Topal ile anlaştı.
DHA'nın haberine göre; Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Mehmet Topal'ın adı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray ile anılıyordu.
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