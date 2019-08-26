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Mehmet Topal, Başakşehir'e imza atıyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.08.2019 09:39 | Son Güncelleme

Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

Mehmet Topal, Başakşehir'e imza atıyor

Medipol Başakşehir bonservisi elinde olan milli futbolcu Mehmet Topal ile anlaştı.

DHA'nın haberine göre; Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Mehmet Topal'ın adı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski takımı Galatasaray ile anılıyordu.

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