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Mehmet Topal, Cüneyt Çakır'ın konuşmasını açıkladı

30.10.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal, iptal edilen gol sonrası Cüneyt Çakır'ın sözlerini açıkladı.

Mehmet Topal, Cüneyt Çakır'ın konuşmasını açıkladı
Mehmet Topal

Mehmet Topal

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal, 1-0 kaybettikleri Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Topukla attığı golün ofsayt olarak iptal edilmesiyle ilgili gelen soruya Mehmet Topal, "Hocalarımız ofsayt pozisyonunu değerlendirecektir. Cüneyt Çakır Hoca, kalecinin görüş açısını kapatıyor dedi. Ne kadar konuşsak da bir şey değişmeyecek." dedi.

"BUNU TELAFİ EDECEĞİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Mehmet Topal, "Oyuna tutuk başladık ama pozisyonlarımız da var. Kendi hatalarımızdan basit ve yakışmayacak bir gol yedik. Lig uzun maraton. Bunu telafi edecek gücümüz var. Berabere de bitebilirdi ama olmadı." ifadelerini kullandı.

"ÖNCE AVRUPA, SONRA TRABZON"

Tecrübeli oyuncu, "Şimdi Şampiyonlar Ligi ve arkasından Trabzonspor ile zorlu bir derbi var. Bunu unutacağız. Derbide iyi bir galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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