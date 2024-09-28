Mehmet Topal'lı Ploieşti, zorlu maçı farklı kazandı

Romanya 1’inci Lig’in 11’inci haftasında Petrolul Ploieşti, sahasında Hermannstadt’ı konuk etti. Ilie Oana Stadyumu’nda hakem Istvan Kovacs’ın yönettiği maçta ev sahibi ekip karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Bu galibiyet ile puanını 18’e çıkaran Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti, zirve yarışını sürdürüyor. Topal yönetiminde her geçen gün ivme kazanan Petrolul Ploieşti, ligde ilk kez bir maçta rakip fileleri 4 golle havalandırma başarısı gösterdi.

Mücadelenin büyük bölümünde oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Petrolul Ploieşti’ye galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada Ricardinho, 11 ve 26’ncı dakikada Mihnea Radulescu ile 63’üncü dakikada Gheorghe Grozav kaydetti. Konuk ekip Hermannstadt’ın tek golü ise 48’inci dakikada Sergiu Buş’tan geldi.

TOPAL’IN ÖĞRENCİLERİ KAYBETMEYİ UNUTTU

Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nde kaybetmeyi unuttu. Ligde 8 haftadır bileği bükülmeyen Topal ve öğrencileri, Hermannstadt maçında da gülen taraf olarak kaybetmeme serisini 9 maça çıkardı. 2024-25 sezonu Romanya Ligi’nde; Rapid Bükreş, Slobozia, Botoşani ve Hermannstadt maçlarından galip ayrılan Petrolul Ploieşti; Buzau, Universitatea, Cluj, Otelul Galati, Farul ve FCSB karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Topal’ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Petrolul Ploieşti, ligdeki tek mağlubiyetini ise Dinamo Bükreş deplasmanında almıştı.

EN FARKLI GALİBİYET

Petrolul Ploieşti, bu sezon en farklı galibiyetini Hermannstadt’a karşı aldı. Ligin 11’inci haftasında Hermannstadt’i 4-1 mağlup ederek ilk kez bir maçta 4 gol kaydeden Topal’ın öğrencileri, aldığı en farklı skoru ligin 8’inci haftasında 2-0’lık Botoşani mücadelesinde elde etmişti.