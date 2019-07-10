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Mehmet Topal ya LaLiga'ya ya da Premier Lig'e gidecek

FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon sonunda 7 yıllık Fenerbahçe kariyerini karşılıklı anlaşarak sona erdiren Mehmet Topal'a çok sayıda transfer teklifi geliyor. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda teklif aldı. Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcunun menajerlerinin İspanya LaLiga ve İngiltere Premier Lig'den takımlarla temas halinde oldukları ve Topal'ın tercihinin de bu iki ligden birisi olacağı öğrenildi.

Mehmet Topal ya LaLiga'ya ya da Premier Lig'e gidecek

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermeden hiçbir kulüple görüşme yapmayan ve sarı-lacivertli formayı giydiği süre boyunca aldığı birçok teklifi reddeden 33 yaşındaki futbolcu, gelen çok sayıda teklif karşısında karar vermekte zorlanıyor. Mehmet Topal'ın kafasında net olan durum ise yoluna Avrupa'da devam etmek. Yapılan çok sayıda görüşmenin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN DE TEKLİF YAĞIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'in de dahil olduğu birçok Süper Lig kulübü de Mehmet Topal ile temas kurdu. Yurt dışında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması halinde ise tecrübeli futbolcunun bu teklifleri değerlendireceği ifade edildi. (DHA)

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