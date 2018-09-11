Mehmet Topal: Yıkıcı değil yapıcı olmalıyız

Özgüven kazanmak için bu galibiyete ihtiyaçları duyduklarını ifade eden Mehmet Topal, "Milli takım için her zaman yıkıcı değil yapıcı olmamız gerekir. Bunu aramızda da konuştuk. Hazırlık yerine böyle turnuvalar oynamak daha güzel oluyor. Burada alacağımız sonuçlar bizi Avrupa Şampiyonası'na götürebilir" dedi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: İYİ OYNAYARAK KAZANDIK
Karşılaşma öncesinde her şeyin farkında olduklarını belirten Çağlar Söyüncü, "Çok şükür burada iyi oynayarak kazandık. Soyunma odasında oranlara baktık yüzde 65'e yüzde 35 öndeydik. Daha genciz hatalarımıza bakıp dersler çıkartıp, daha iyisini yapmak için çalışacağız. Taraftarlarımız da çok iyiydi onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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