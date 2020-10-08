Mehmet Tuğrul Başkan Ankaraspor ile anlaştı

2007 yılında başlayan futbolculuk hayatını çeşitli kulüplerde sürdüren Mehmet Tuğrul Başkan, 2015 yılında Gençlerbirliği Kulübü ile sözleşme imzalayarak profesyonel futbolculuğa geçiş yaptı. 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'a transfer olan Mehmet Tuğrul Başkan, bu güne kadar 71 kez rakip fileleri havalandırma başarısı elde etti.
Tuğrul, yaptığı açıklamada, "Hedefleri olan bir kulübe geldim, takımın başarısı için elimden geleni yapacağım. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Kariyerim için doğru yere geldiğimi düşünüyorum ve her Türk futbolcu gibi bende burada başarılı olup milli takım formasını giymek istiyorum" dedi.
(DHA)
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