Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifine burun kıvıran MasterChef Tunahan'ın yeni adresi belli oldu!

Mehmet Yalçınkaya'nın 2021 yılında yaptığı iş teklifine sıcak bakmadığını söyleyen MasterChef Türkiye yarışmacısı Tunahan Ak'ın Moda'da bir kafe açtığı öne sürüldü.

MasterChef Türkiye'nin iz bırakan ismi Tunahan Ak, esprili tavırlarıyla 2021 sezonuna damga vurmuştu. Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in final bölümünde işsizlikten yakınan Tunahan Ak'a ''Gel benim restoranımda çalış'' diyerek hayatının teklifini yapmıştı. ''Evim sizin restorana uzak'' diyerek teklifi geri çeviren Tunahan Ak, yarışmadan sonra bir süre işsiz kaldı.

İŞTE YENİ İŞİ

Şimdilerde Moda'da bulunan bir kafede çalışan Tunahan Ak'ın, kafenin ortağı da olduğu iddia edildi. Uzun yıllar çikolata imalathanesinde çalışan Tunahan Ak, Kadıköy'deki kafede tatlı ve kahve satışı yapıyor.

Bolu'da 4 sene yatılı okuyan MasterChef eski yarışmacısı, ilk turdaki şaşkın ve dalgın tavırlarıyla şefleri gülme krizine sokmuştu.

Patates yağında bonfile hazırlayarak ikinci tura geçmeyi başaran Tunahan Ak, barbunyalı profiterol yaparak ana kadroya dahil olmaya hak kazanmıştı.



