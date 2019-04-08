Mehmet Yiğiner: 1 puandan memnunuz

Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 27. haftasında dün konuk ettikleri Fenerbahçe ile öne geçmelerine karşın 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.

Futbolcuların kazanma isteği ve performansının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Yiğiner, "Kazanıp, alt sıralardan yukarıya doğru çıkmak ve rahatlamak istiyorduk. Fenerbahçe maçından 3 puan almak isterdik ama 1 puan da güzel." dedi.

Rakiplerinin çok fazla pozisyon bulduğunu vurgulayan Yiğiner, "Fenerbahçe'ye karşı yenilmemek bizim için önemli. Oyuncularımız, haftanın kritik maçlarından birinde puan almayı başardı. Takım bu oyunuyla devam ederse, ilerisi bizim için daha güzel olacak. Fenerbahçe çok sayıda pozisyon buldu. Ligin alt sıralarını etkileyen maçlarda Göztepe ve Bursaspor'un da yenilmesiyle, aradaki fark bir puan daha açıldı. Bizim için önemli olan düşme hattının üstünde yer alabilmek." diye konuştu.

Yiğiner, hafta sonu İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanına gideceklerini ve bu maçın kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, "Artık İstikbal Mobilya Kayserispor maçına odaklanacağız. Kazanıp, üzerimizdeki baskıyı azaltmak ve üst sıralara çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

