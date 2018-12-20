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Mehmet Yiğiner: İsmail Kartal birilerinin piyonu

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 20.12.2018 18:08 | Son Güncelleme

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, paraların ödenmediği gerekçesiyle istifa eden eski teknik direktör İsmial Kartal hakkında şok suçlamalarda bulundu. Mehmet Yiğiner, İsmail Kartal'ın birilerinin piyonu olduğunu iddia etti.

Mehmet Yiğiner: İsmail Kartal birilerinin piyonu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Başkanı Mehmet Yiğiner, eski teknik direktör İsmail Kartal hakkında flaş ifadeler kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, tecrübeli teknik adam için yaptığı açıklamada, "Birilerinin piyonu" dedi.

Konuşmasının başında Kartal'ın ayrılışını bir "Bahane" olarak nitelendiren ve kendisinin para almadığını dile getirmesini "Yalan" olarak açıklayan Yiğiner, ""İsmail Kartal'ın parayı bahane etmesi bizi üzdü. Paranın hepsini ödedik demiyoruz fakat 1 kuruş almadım diyorsa yalan söylüyordur." dedi.

"İSMAİL KARTAL BİRİLERİNİN PİYONU!"

Konuşmasının devamında İsmail Kartal'ın birilerinin piyonu olduğu iddiasında bulunan Mehmet Yiğiner, ""İsmail hoca birilerinin piyonu. O açıklamaları kendi yapmamıştır. Şimdi kimin gidip, kimin gitmediğini görüyoruz. Teknik direktör, kulübü yönetmeye çalışmayacak. Sen oradan, buradan gelip bizi yönetmeye kalkarsan olmaz. Eline kağıt alıp 10 dakika boyunca yönetime yönelik konuşan bir teknik direktör gördünüz mü hiç? Arkasında kendine göre ekipleri var. Araştırırsanız çıkar. Biz ne söz verdiysek hep yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda futbolcular ile parasal yönden anlaştıklarını ve Ocak ayına kadar ses çıkarmayacaklarını dile getiren Ankaragücü başkanı, "Futbolcular ocak ayına kadar seslerini çıkarmayacaklarını sezon başında söylediler. Sözlerini yere getirdiler. Yerine getirmeyen insanlar da böyle muhtıra yayınladılar. Bundan sonra kulüp başkanları, İsmail Kartal ile masaya oturmaya kolay kolay cesaret edemezler. Kendi kendini bitirdi." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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