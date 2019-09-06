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Mehmet Zeki Çelik: İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımızın Andorra maçı öncesi konuşan Mehmet Zeki Çelik, "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama maçı kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz" dedi.

Mehmet Zeki Çelik: İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesi öncesi Mehmet Zeki Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rakibin kağıt üzerinde zayıf gözüktüğünü söyleyen Çelik, "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama maçı kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giymesiyle ilgili yorum yapan Zeki Çelik, "Ben kendime hedef koydum. Orada oynayacağıma inandım. Ondan dolayı böyle bir tercih yaptım. Gençlerin hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri lazım" dedi.

Zeki Çelik son olarak milli takımdaki savunma hattını değerlendirirken, "Birbirimizi iyi tanıyoruz. Çağlar, Merih, Umut olsun. Hepsiyle daha önce oynadık. Bizim için farklı liglerde oynamanın eksi bir yanı yok" diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeki Çelik a milli takım andorra Türkiye avrupa şampiyonası elemeleri

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