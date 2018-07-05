SPOR

Mehmet Zeki Çelik Lille ile sözleşme imzalayacak!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.07.2018 17:12 | Son Güncelleme

Bir milli oyuncu daha yurt dışına transfer oluyor. Ligue 1 ekiplerinden Lille, İstanbulspor'dan genç savunmacı Mehmet Zeki Çelik ile sözleşme imzalayacak.

Mehmet Zeki Çelik Lille ile sözleşme imzalayacak!

İstanbulspor'un başarılı isimlerinden Mehmet Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'e transfer oluyor. İsmi üç büyüklerle de birlikte anılan 21 yaşındaki sağ bek, Lille ile prensip anlaşmasına vardı.

Sağlık kontrolleri için Fransa'ya giden Zeki Çelik, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Genç savunma oyuncusunun adı zaman zaman Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

Mehmet Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 38 resmi maçta 3 gole imza attı.

DhWNPCIWkAAhxSG

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Mirkan Aydın, Altınordu'dan Suudi Arabistan'a transfer olduMirkan Aydın, Altınordu'dan Suudi Arabistan'a transfer oldu
Adanaspor Bolu'da kampa girdiAdanaspor Bolu'da kampa girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Zeki Çelik lille

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'ndan 3 transfer

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'ndan 3 transfer

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Jack Wilshere Fenerbahçe'den fazladan 4 milyon Euro istiyor

Jack Wilshere Fenerbahçe'den fazladan 4 milyon Euro istiyor

Galatasaray'dan Vincent Aboubakar hamlesi

Galatasaray'dan Vincent Aboubakar hamlesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Zeki Çelik Lille ile sözleşme imzalayacak!

Mehmet Zeki Çelik Lille ile sözleşme imzalayacak!

Mirkan Aydın, Altınordu'dan Suudi Arabistan'a transfer oldu

Mirkan Aydın, Altınordu'dan Suudi Arabistan'a transfer oldu

Adanaspor Bolu'da kampa girdi

Adanaspor Bolu'da kampa girdi

Karabükspor Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı

Karabükspor Batuhan Karadeniz'i transfer ettiğini açıkladı

İbrahim Akın, Altay'da kalıyor

İbrahim Akın, Altay'da kalıyor

Adana Demirspor'da 8 istifa birden

Adana Demirspor'da 8 istifa birden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.