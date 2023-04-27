YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Mehmetçiğin kullandığı araç ve gereçler burada sergileniyor

Mehmetçiğin kullandığı araç ve gereçler burada sergileniyor

27.04.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmetçiğin kullandığı araç ve gereçlerin sergilendiği Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi açıldı.

Mehmetçiğin kullandığı araç ve gereçler burada sergileniyor

Kurşunlu Otoparkı’nda bulunan merkezin açılış törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Merkezin açılış kurdelesini kesmeden önce bir konuşma yapan Bakan Akar, “Burada bugüne kadar yaptıklarımız, silahlı kuvvetlerimizin kullandığı tüm araç ve gereçleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Bazı yerlerde maketler kullanıldı.

Bazı yerlerde dijital gösterim şekli uygulandı. Bu şekliyle Mehmetçiğin neleri kullandığını, neler kullanarak mücadele ettiğini, diğer taraftan da ülkemizde yerli ve milli olarak son 15-20 yılda neler yapıldığını, nerelere geldiğimizi, ihraç dahi ettiğimizi, savaş gemilerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı, TİHA’larımızı yapabildiğimizi, ihraç ettiğimizi büyük bir gururla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu serginin amacı budur. Burada gerçekten çok ileri teknoloji kullanılıyor. Bunlar önemli başarıların göstergesi” dedi.

Bakar Akar daha sonra merkezi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşehir, bayramda 236 bin vatandaşa tramvayla ücretsiz ulaşım hizmeti sağladıBüyükşehir, bayramda 236 bin vatandaşa tramvayla ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı
Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybettiDenizli'de silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Keçiören Belediyesi'nden 4-8 yaş grubuna ücretsiz lunapark imkanıKeçiören Belediyesi'nden 4-8 yaş grubuna ücretsiz lunapark imkanı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:39
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:32
Yatsı
20:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Esra akçay eczanesi
Talas
Zeki eczanesi
Melikgazi
Yasam eczanesi
Melikgazi
Öztürk eczanesi
Kocasinan
Asli eczanesi
Melikgazi
Günes eczanesi
Melikgazi
Belsin eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Yapışık ikizlerden cinsellik itirafı! “Ortak bir vajinayı kullanıyoruz...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.