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Mehmetçik, Gaziantepli şehit annesini oğlunun sembolik mezarına götürdü

13.05.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmetçik, Gaziantepli şehit annesini oğlunun sembolik mezarına götürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit annesi Döndü Doğan, jandarmanın yardımıyla şehit oğlunun sembolik mezarını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan İdilli Mahallesi'nde yalnız yaşayan 6 çocuklu Döndü Doğan'ı (77), 1985 yılında gerçekleştirilen "Deniz Kurdu-85" tatbikatında tank çıkarma gemisinin batması sonucu 39 askerin şehit olduğu kazada naaşı bulunamayan ve İslahiye Şehitliği'nde temsili mezarı yaptırılan Topçu Çavuş Sıtkı Doğan'ın kabrine götürdü.

Oğlunun sembolik mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyan anne Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe teşekkür etti.

Sembolik mezarı her bayram ziyaret ettiğini belirten Doğan, "Eskiden boş mezar diye gelemiyordum. Ancak sonraları Mehmetçikle gide gele alıştım. Allah onlardan razı olsun." dedi.

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