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Mehmetçik Malatya’da bir kadını enkaz altından kurtarırken 3 vatandaş ile irtibat kurdu

08.02.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyeti yürüten Mehmetçiğin enkaz altından bir kadını sağ olarak kurtarıldığını 3 vatandaşın da kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Malatya’da enkaz altında kalan 4 kişi ile irtibat kuran İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timi, Kübra Ecrin Kılınç isimli bir gencin sağ olarak kurtarıldığını, diğer 3 vatandaşın da kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyeti yürüten Mehmetçiğin enkaz altından bir kadını sağ olarak kurtarıldığını 3 vatandaşın da kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Malatya’da enkaz altında kalan 4 kişi ile irtibat kuran İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timi, Kübra Ecrin Kılınç isimli bir gencin sağ olarak kurtarıldığını, diğer 3 vatandaşın da kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstihkam Okulu Arama Timi’nin Malatya’da yürüttüğü arama-kurtarma faaliyetine ait görüntülere yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
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