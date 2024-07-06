SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. Mehmetçik’ten A Milli Futbol Takımı’na destek! Ay-yıldızlılara mesaj gönderdiler

Mehmetçik’ten A Milli Futbol Takımı’na destek! Ay-yıldızlılara mesaj gönderdiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.07.2024 18:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EURO 2024 maçında Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı’na çeşitli birliklerde görev yapan Mehmetçiklerin destek mesajlarını içeren bir video paylaştı.

Mehmetçik’ten A Milli Futbol Takımı’na destek! Ay-yıldızlılara mesaj gönderdiler

Mehmetçiklerimiz, bu gece Hollanda ile EURO 2024 Çeyrek Finali'nde karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımıza mesaj gönderdi.

"HAYDİ TÜRKİYE"

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan Bizim Çocuklar’a mesaj var. A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024’te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere” denildi.

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor'dan İtalyan devine transfer oldu!Hatayspor'dan İtalyan devine transfer oldu!
Düzeltemezsek büyük ihtimal ceza alacağızDüzeltemezsek büyük ihtimal ceza alacağız
Kırkpınar'da sürpriz olay! İkinci turda...Kırkpınar'da sürpriz olay! İkinci turda...
Anahtar Kelimeler:
mehmetçik milli takım
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

Hollanda çeyrek final öncesi paylaştı, Türkiye de alıntıladı

Hollanda çeyrek final öncesi paylaştı, Türkiye de alıntıladı

Hollandalı yıldız A Milli Takımımızı küçümsedi, sözleri olay yarattı!

Hollandalı yıldız A Milli Takımımızı küçümsedi, sözleri olay yarattı!

Mehmet Şimşek memur maaş zammını onayladı

Mehmet Şimşek memur maaş zammını onayladı

Almanya kafayı Türklere taktı

Almanya kafayı Türklere taktı

Fatih Terim, Hollanda maçı öncesi dört oyuncunun ismini verdi!

Fatih Terim, Hollanda maçı öncesi dört oyuncunun ismini verdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.