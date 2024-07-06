Mehmetçik’ten A Milli Futbol Takımı’na destek! Ay-yıldızlılara mesaj gönderdiler

Mehmetçiklerimiz, bu gece Hollanda ile EURO 2024 Çeyrek Finali'nde karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımıza mesaj gönderdi.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan Bizim Çocuklar’a mesaj var. A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024’te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere” denildi.