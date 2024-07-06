Mehmetçik’ten A Milli Futbol Takımı’na destek! Ay-yıldızlılara mesaj gönderdiler

Mehmetçiklerimiz, bu gece Hollanda ile EURO 2024 Çeyrek Finali'nde karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımıza mesaj gönderdi.

"HAYDİ TÜRKİYE"

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan Bizim Çocuklar’a mesaj var. A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024’te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere” denildi.





