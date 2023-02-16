YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Mehmetçik ve Alperenler gönüllülerin desteğiyle Belen'de çadır kent kurdu

Mehmetçik ve Alperenler gönüllülerin desteğiyle Belen'de çadır kent kurdu

16.02.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde afetzedeler için geçici konaklama alanları oluşturulması amacıyla çadır kurma çalışmaları devam ediyor.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfına bağlı afet müdahale ve yardım ekipleri ile Mehmetçik tarafından ilçede yürütülen çalışmalara gönüllüler de destek oluyor.

Belen'de belirlenen noktalarda çadır kentler oluşturuluyor. Bu kapsamda kurulumu tamamlanan 350 çadıra depremzedeler yerleştirilerek gıda, giyim gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Vakfın Genel Başkanı Samet Bağcı, AA muhabirine, Pazarcık merkezli ilk depremi öğrenir öğrenmez AFAD'a akredite olmuş arama kurtarma ve yardım ekiplerindeki 1000 kişiyle depremden etkilenen illere ulaştıklarını söyledi.

Hatay'da başta 200'ün üzerinde kişiyle çalışmalara katıldıklarını belirten Bağcı, "Ekiplerimiz Hatay merkez, Belen ve Kırıkhan'a dağılarak faaliyet yürüttü. Belen'de Milli Savunma Bakanlığımızla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla koordineli şekilde arkadaşlarımız cansiperane güzel bir çadır kent kurdu. Vatandaşlarımızın bu süreçte daha fazla mağdur olmaması adına el birliğiyle hareket ediyorlar." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının hepsinin sahada omuz omuza mücadele ettiğini vurgulayan Bağcı, Alperenler olarak bölgeye 250 tır insani yardım malzemesi götürdüklerini bildirdi.

"O IŞIĞI GÖRENE KADAR TÜM ARKADAŞLARIMIZLA SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bağcı, 3 aşamalı koordinasyon sistemi belirlediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun birincisi arama kurtarma faaliyetleriydi. İkincisi bölgeye insani yardımların gelmesi ve üçüncüsü inşallah ramazan ayı boyunca buradaki vatandaşlarımızın yani depremden etkilenen kim olursa olsun bütün kardeşlerimizin elinden tutup onların bu süreci en az mağduriyetle atlatması için gayret göstermekti. Hem Hatay'da hem ilçelerinde hem diğer illerde hemen normal hayata dönmemizin çok mümkün olmadığını biliyoruz ama en azından o ışığı görene kadar tüm arkadaşlarımızı sahada olmaya devam edeceğiz."

Samet Bağcı, vakfın yaklaşık 3 bin kişiyle deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardımla ilgili çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

Belen'deki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bağcı, şöyle konuştu:

"Belen'de belirlenen noktalarda 350 çadırın kurumları tamamlandı. Bulunduğumuz bölgede 100'ün üzerinde çadırımız var. Ailelerimiz yerleşti, şu an için burada boş çadırımız yok. Gıda temini için aşevi kuruldu. Aşevinden sıcak yemekleri temin ediliyor. Yine yardım kolileri depolarımızda hazırlanıyor. Bu bölgede ulaşabildiğimiz bütün ailelere bunlar intikal ettiriliyor. Çadır kentin kurulumu aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımızla koordinasyon sağlandı. Hem askerlerimiz hem bizim arkadaşlar omuz omuza verip çok hızlı bir şekilde birkaç gün içinde geniş bir mahalle gibi bir çadır kenti hazırlayarak vatandaşlarımızın buraya sevkini gerçekleştirdiler."

Ramazan Bayramı'na kadar sahada olacaklarını, başka bir yere gitmeyi düşünmediklerini kaydeden Bağcı, Belen'de çadır kurulumunun süreceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördüDepremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü
Anahtar Kelimeler:
deprem çadır alperen ocakları hava kuvvetleri komutanlığı yardım

Hatay Namaz Vakitleri 17 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:14
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:24
Yatsı
19:39
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.