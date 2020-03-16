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Mehmetçikten “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına destek

KİLİS HABERLERİ  | 16.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

Kilis’te Kocabeyli Jandarma Karakolu personeli “İyiki varsın kan dostum” kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından “İyiki varsın kan dostum” kampanyasına İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabeyli jandarma personeli kan vererek destek oldu.

Mehmetçikten “İyi ki varsın kan dostum” kampanyasına destek

Kilis’te Kocabeyli Jandarma Karakolu personeli “İyiki varsın kan dostum” kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.
Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından “İyiki varsın kan dostum” kampanyasına İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabeyli jandarma personeli kan vererek destek oldu. Kocabeyli Jandarma Karakolunda görevli rütbeli personel, erbaş ve erler Kızılay Kan Merkezi tarafından seyyar kan alma aracında kan toplama aracında kan bağışında bulundu. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, “İyiki varsın kan dostum” Kampanyasına destek veren jandarma personeline teşekkür ettiğini ifade ederek, “Jandarma birimlerinde görevli personel 3 ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyorlar. Tüm jandarma personeline şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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