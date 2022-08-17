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"Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı

17.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı

"Mein Schiff 5" Bodrum Limanına yanaştı

Malta bayraklı "Mein Schiff 5" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 275 metrelik "Mein Schiff 5"te çoğunluğu Almanya'dan 2509 yolcu ile 921 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Mikanos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.


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Muğla Bodrum gemi Kruvaziyer

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