Mekanik filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Jason Statham'lı Mekanik filminin konusu ve oyuncuları

Mekanik adlı 2011’de vizyona giren ve Hollywood’un sevilen yapımlarından birisi olan film, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmde ünlü oyuncu Jason Statham başrolde yer alıyor. 1968 yapımı “The Brotherhood” filminden esinlenilen Mekanik, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere harika bir akşam geçirtmeyi planlıyor. İşte Mekanik filminin konusu ve oyuncuları...

MEKANİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Mekanik; olası düşmanları yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan 'menajeri' Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez.

Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar...

MEKANİK FİLMİ OYUNCULARI

Başrolde Jason Statham’ın bulunduğu 2011 yapımı Mekanik filminde birçok ünlü Hollywood yıldızı yer alıyor. Steve McKenna karakteriyle Ben Foster’ın yanı sıra Donald Sutherland, Mini Anden, Jeff Chase, Tony Goldwyn, James Logan, Christa Campbell ve David Leitch gibi ünlü isimler de filmin kadrosundaki diğer isimler.



