Mekanik konusu nedir, oyuncuları kimler? Mekanik filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Mekanik filmi hakkında merak edilen detaylar araştırılmaya başladı. Mekanik adlı 2011’de vizyona giren ve Hollywood’un sevilen filmlerinden birisi olan film, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Ünlü film yıldızı Jason Statham filmin başrolünde yer alıyor. Mekanik, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere harika bir akşam geçirtmeyi planlıyor. İşte Mekanik filmi hakkında detaylı bilgiler...

MEKANİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mekanik, olası düşmanlarını yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop, eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan menajeri Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez. Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar

MEKANİK NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2011 yapımı Mekanik filmi çekimleri New Orleans, Louisiana'da başlamış ve dokuz hafta süren bir çekim maratonu sonrasında tamamlanmıştır. St. Tammany Bölgesi, New Orleans şehir merkezindeki Dünya Ticaret Merkezi ve Cezayir Deniz Ürünleri Pazarı gibi ikonik mekanlar, filmin çekildiği yerler arasında yer alıyor.

MEKANİK FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Jason Statham (Arthur Bishop)

Ben Foster (Steve McKenna)

Tony Goldwyn (Dean Sanderson)

Donald Sutherland (Harry McKenna)

Jeff Chase (Burke)

John McConnell (Andrew Vaughn)

Mini Anden (Sarah)

Stuart Greer (Ralph)

Christa Campbell (Kelly)

Lance E. Nichols (Henry)

J.D. Evermore (silah kaçakçısı)

David Leitch (Sebastian)

Mark Nutter (Dean'ın koruması)

Lara Grice (Bayan Finch)

Ada Michelle Loridans (Finch'in kızı)

Katarzyna Wolejnio (Maria)

James Logan (Jorge Lara)

Eddie J. Fernandez (Lara'nın koruması)

Joshua Bridgewater (araba hırsızı Raymond)







