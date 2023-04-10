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Hayber'in fethi ne zaman, kaç yılında olmuştur? Hayber Kalesi'nin fethi kısaca özeti ve sonuçları nelerdir?

24.03.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayber, Medine yakınlarında bulunan ve verimli toprakları ile önemli bir merkez olan yerleşim yeridir. İslamiyet öncesinde ise bu topraklarda Yahudiler yaşamıştır. Ticaret yolları üzerinde bulunduğu için Hayber’den pek çok kervan gelip geçmiştir ve bu özelliği ile tarih boyunca dikkat çekmiştir. Heyber’in Fethi olayı ise Müslümanların, Yahudilerin elinde bulunan Hayber Kalesi’ni fethetmeleri ile sonuçlanan bir olaydır. Peki Hayber’in Fethi ne zaman olmuştur?

Hayber'in fethi ne zaman, kaç yılında olmuştur? Hayber Kalesi'nin fethi kısaca özeti ve sonuçları nelerdir?

Müslümanlar ve Yahudiler arasında gerçekleşen savaşlardan biri Hayber Muharebesi’dir. Medine’nin yaklaşık 180 km kuzeyinde bulunan ve etrafında volkanik topraklar bulunan Hayber bölgesi çok geniş bir vadidir. Burada bulunan Yahudiler buraya, kendi dillerinde kale anlamına gelen hayber adını vermiştir. Önemli bir ticaret merkezi olan Hayber’de gerçekleşen Hayber Muharebesi, İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Müslümanlar kısa süre içinde Hayber Kalesi’ni fethetmiş ve bu kalenin kontrolünü ellerine almışlardır.

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Hayber'in fethi kısaca özeti nedir?

Hendek Savaşı’nın ardından Yahudiler Müslümanlara karşı cephe almış ve Mekkeli paganlarla ittifak olmuşlardır. Yahudiler ve Mekkeliler yaptıkları anlaşmada, Müslümanlar ile Mekkelilerin savaşması durumunda Hayber Kalesi’nin Mekkelilere devredileceğine karar vermiştir. Bu da savaşa zemin hazırlamıştır. Müslümanların aleyhinde gerçekleştirilen propagasyonlar ve ticaret yolları üzerinde Yahudilerin güvenlik tehdidi oluşturması, Hayber Kalesi’nin fethi ve savaşın en önemli nedenleri arasında sayılır.

629 yılında İslam ordusu Medine’den hareket etmiş ve Hayber Kalesi’nin önüne gelmiştir. Bu hareketle toplam 7 burçtan oluşan kalenin 6 burcunu ele geçirmeyi başarmışlardır. Bu burçlar arasında en güçlü ve korunaklı olan Kamus burcuna saldırı yapıldığında ise Yahudi birlikler ok saldırısı ile Müslümanlara yanıt vermiştir. Ancak bu ok saldırısı başarılı olamamış ve Müslümanlar Kamus burcunu da ele geçirmiştir. Toplamda 10 gün süren kuşatmanın sonrasında Müslümanlar, Hayber Kalesi’nin tamamını fethetmiştir.

Hayber'in fethi ne zaman oldu?

Hayber'in fethi kaç yılında oldu diye merak eden pek çok kişi vardır. Çünkü bu fetih, İslam tarihi açısından çok önemlidir ve dönüm noktalarından biridir. Hayber’in İslam ordusu tarafından fethedilmesi 629 yılına denk gelmektedir. Bu yılda Müslümanlar ve Yahudiler arasında Hayber Muharebesi gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed ve Hz. Ali önderliğinde 1600 askeri birlik, bu muharebeye katılmıştır. Yaklaşık 15 bin Yahudi ordusu teslim olmak zorunda kalmış ve Hayber Kalesi Müslümanlara geçmiştir.

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Hayber'in fethi sonuçları nelerdir?

Hayber’in fethi sonucunda neler yaşandığı araştırılmaktadır. Bu fetih Müslümanlar için büyük önem taşımakla birlikte şu sonuçları doğurmuştur:

  • Yahudiler ile Müslümanlar arasında devam eden problem, bu fetih sonucunda kesin olarak çözüme ulaşmıştır.
  • Hayber fethedildikten sonra İslam orduları çok büyük ganimetler elde etmiştir.
  • Bu savaşa kadar her zaman savunma savaşı gerçekleştiren İslam orduları, ilk defa bu savaşta saldırı savaşı yapmıştır ve başarı ile tamamlamıştır.
  • Hayber’in fethi ile birlikte İslamiyet daha hızlı yayılmaya başlamıştır. Özellikle Hz. Ali’yi ve İslam ordularına komutanlığını gören Yahudiler, İslamiyet’i kabul etmiştir.
  • Fetih ile edilen ganimetlerden olan topraklar, 36 eşit parçaya bölünmüş ve bu toprakların 18’i devlet kasasına aktarılmıştır. Geri kalan 18’i ise İslam ordusunda savaşan askerler arasında bölüştürülmüştür.
  • Şam ticaret yolu tamamen Müslümanların kontrolüne geçmiştir. Dönemin en önemli ticaret yollarından biri olduğu için de İslam devletinin zenginleşmesini sağlamıştır.
  • Hayber’in fethinden sonra bölgede yaşayan Yahudilerin orada kalmalarına izin verilmiştir. Ancak ürettikleri ürünlerin yarısını vergi olarak vereceklerdir. Yani şehirdeki tarımsal üretime katkı sağlamaları için şehirde kalmalarına izin verilmiştir.
  • Hayber Muharebesi esnasında 20 Müslüman hayatını kaybederken; Yahudilerden 93 kişi hayatını kaybetmiştir.
  • Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçtiği için İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır. Bu yol üzerinde gerçekleşen ticari faaliyetler esnasında uzak diyarlardaki topluluklar da İslamiyet’i tanıma fırsatı bulmuş ve kabul etmişlerdir.
  • Hz. Ali’nin kullandığı ve önemli bir sembol haline gelmiş olan Zülfikar kılıcı, bu fetih sonrasında önemli bir simge olmuştur.
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