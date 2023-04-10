Hayber'in fethi ne zaman, kaç yılında olmuştur? Hayber Kalesi'nin fethi kısaca özeti ve sonuçları nelerdir?

Müslümanlar ve Yahudiler arasında gerçekleşen savaşlardan biri Hayber Muharebesi’dir. Medine’nin yaklaşık 180 km kuzeyinde bulunan ve etrafında volkanik topraklar bulunan Hayber bölgesi çok geniş bir vadidir. Burada bulunan Yahudiler buraya, kendi dillerinde kale anlamına gelen hayber adını vermiştir. Önemli bir ticaret merkezi olan Hayber’de gerçekleşen Hayber Muharebesi, İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Müslümanlar kısa süre içinde Hayber Kalesi’ni fethetmiş ve bu kalenin kontrolünü ellerine almışlardır.

Hayber'in fethi kısaca özeti nedir?

Hendek Savaşı’nın ardından Yahudiler Müslümanlara karşı cephe almış ve Mekkeli paganlarla ittifak olmuşlardır. Yahudiler ve Mekkeliler yaptıkları anlaşmada, Müslümanlar ile Mekkelilerin savaşması durumunda Hayber Kalesi’nin Mekkelilere devredileceğine karar vermiştir. Bu da savaşa zemin hazırlamıştır. Müslümanların aleyhinde gerçekleştirilen propagasyonlar ve ticaret yolları üzerinde Yahudilerin güvenlik tehdidi oluşturması, Hayber Kalesi’nin fethi ve savaşın en önemli nedenleri arasında sayılır.

629 yılında İslam ordusu Medine’den hareket etmiş ve Hayber Kalesi’nin önüne gelmiştir. Bu hareketle toplam 7 burçtan oluşan kalenin 6 burcunu ele geçirmeyi başarmışlardır. Bu burçlar arasında en güçlü ve korunaklı olan Kamus burcuna saldırı yapıldığında ise Yahudi birlikler ok saldırısı ile Müslümanlara yanıt vermiştir. Ancak bu ok saldırısı başarılı olamamış ve Müslümanlar Kamus burcunu da ele geçirmiştir. Toplamda 10 gün süren kuşatmanın sonrasında Müslümanlar, Hayber Kalesi’nin tamamını fethetmiştir.

Hayber'in fethi ne zaman oldu?

Hayber'in fethi kaç yılında oldu diye merak eden pek çok kişi vardır. Çünkü bu fetih, İslam tarihi açısından çok önemlidir ve dönüm noktalarından biridir. Hayber’in İslam ordusu tarafından fethedilmesi 629 yılına denk gelmektedir. Bu yılda Müslümanlar ve Yahudiler arasında Hayber Muharebesi gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed ve Hz. Ali önderliğinde 1600 askeri birlik, bu muharebeye katılmıştır. Yaklaşık 15 bin Yahudi ordusu teslim olmak zorunda kalmış ve Hayber Kalesi Müslümanlara geçmiştir.

Hayber'in fethi sonuçları nelerdir?

Hayber’in fethi sonucunda neler yaşandığı araştırılmaktadır. Bu fetih Müslümanlar için büyük önem taşımakla birlikte şu sonuçları doğurmuştur: