Meksika'da inanılmaz olay: Sahada rakibini yumruklayarak öldürdü...

Meksika’daki futbol sahalarında yaşanan vahşet kan dondurdu. 2024 yılının eylül ayında rakip takım arkadaşını sahada yumruklayarak öldüren Moises Pulido, 1 sene sonra tutuklandı.
Eylül 2024 yılında yaşanan olayın ardından Moises Pulido şüpheli sıfatıyla tutuklandı. İngiliz medyasından The Sun gazetesinin haberine göre Pulido, olaydan bir yıl sonra 10 Ekim'de çıkan yakalama kararı sonrasında tutuklandı.
Haberde Luis Torres'in yaptığı faulün ardından Pulido'nun Torres'e defalarca yumruk attığı iddia edildi. Torres, kafasının arkasına gelen yumruk darbesinin ardından yere yığıldı ve acil servis ekipleri gelmeden önce hayatını kaybetti.
