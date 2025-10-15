SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Meksika'da inanılmaz olay: Sahada rakibini yumruklayarak öldürdü...

Meksika’da yaşanan bu vahşet, ülke futbolunu resmen yasa boğdu. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında oynanan bir maç esnasında 16 yaşındaki rakibi Luis Torres'i yumruklayarak öldüren Moises Pulido, olayın ardından 1 yıl sonra tutuklandı.

Meksika'da inanılmaz olay: Sahada rakibini yumruklayarak öldürdü...
Burak Kavuncu

Meksika’daki futbol sahalarında yaşanan vahşet kan dondurdu. 2024 yılının eylül ayında rakip takım arkadaşını sahada yumruklayarak öldüren Moises Pulido, 1 sene sonra tutuklandı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA TUTUKLANDI!

Meksika da inanılmaz olay: Sahada rakibini yumruklayarak öldürdü... 1

Eylül 2024 yılında yaşanan olayın ardından Moises Pulido şüpheli sıfatıyla tutuklandı. İngiliz medyasından The Sun gazetesinin haberine göre Pulido, olaydan bir yıl sonra 10 Ekim'de çıkan yakalama kararı sonrasında tutuklandı.

SAHADA HAYATINI KAYBETTİ…

Meksika da inanılmaz olay: Sahada rakibini yumruklayarak öldürdü... 2

Haberde Luis Torres'in yaptığı faulün ardından Pulido'nun Torres'e defalarca yumruk attığı iddia edildi. Torres, kafasının arkasına gelen yumruk darbesinin ardından yere yığıldı ve acil servis ekipleri gelmeden önce hayatını kaybetti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcılıktan Immobile'ye şok! El koydular...Savcılıktan Immobile'ye şok! El koydular...
Şahika Ercümen, ‘Gazze’ için dünya rekoru deneyecekŞahika Ercümen, ‘Gazze’ için dünya rekoru deneyecek
Anahtar Kelimeler:
Meksika öldürme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.