Icardi için ses getirecek açıklama! ''Mauro bir tokadı hak ediyordu''

Daha önce Icardi ile aynı takımda da forma giymiş olan Maxi lopez'den Arjantin basınına sert açıklamalar geldi. Lopez, Mauro Icardi ve Wanda Nara hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ...''

Maxi Lopez, “Bence Wanda ile birbirimize baktığımızda birbirimizi anlıyoruz. Bir kişiyle bu kadar çok durumu paylaştığınızda, bazen sözler gereksiz hale gelir. Benim açımdan, olan oldu, artık olan oldu, ben şimdiki duruma ve gelecekte olacaklara odaklanmak istiyorum, çünkü zaman geçiyor ve sonra yaşayamadığınız bir sürü şey oluyor” ifadelerini kullandı.

''ARTIK ÇOCUKLARLA İSTEDİĞİM KADAR ZAMAN GEÇİREBİLİYORUM!''

Maxi Lopez, "Birçok yılı kaybettiğimi hissediyorum ama bu benim isteğimle olmadı. Tanrıya şükür, bugün her şey geride kaldı, birçok şeyi düzelttik, birçok şeyi iyileştirdik. Artık çocuklarla istediğim kadar zaman geçirebiliyorum" ifadelerini kullandı.

'MAURO BİR TOKADI HAK EDİYORDU'

"Wanda seni çocukları dövmekle suçladı." sözleri karşısında Maxi Lopez "Ben asla çocuklarıma, bir kadına, kimseye el kaldırmam. Bir tokadı hak eden biri var, kim olduğunu biliyorsunuz, ama ben Icardi'ye bile el kaldırmadım." cevabını verdi.

Maxi Lopez, “Onunla bir konuşma yapmamız gerekirdi ama ben hiçbir şey yapmadım çünkü benim için çocuklarıma bırakmam gereken örnek, herhangi biriyle kavga etmekten daha önemliydi. Neden hak ettiğini düşünüyorum? Çünkü ayrılırken beni arıyordu ve çocuklarıma ulaşıyordu ve çocuklarımı hoş olmayan durumların içinde bırakıyordu. Asla anlatmadığım ve geride bırakmayı tercih ettiğim birçok olay yaşadım." dedi.

''ICARDI ŞİDDET UYGULAMIŞ''

Icardi'nin çocuklarından biri olan Benedicto'ya şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin gelen soruya Maxi, “Bu, Benedicto'nun okulda anlattı ve benim de kısa süre önce öğrendiğim bir şey. Devlet görevini yerine getiriyor ama ben de babasıyım” cevabını verdi.