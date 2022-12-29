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  4. Meksika Kupası'nda korkutan olay! Yıldız oyuncu Pierre Gignac bir anda yere yığıldı, kustu ve hastaneye kaldırıldı

Meksika Kupası'nda korkutan olay! Yıldız oyuncu Pierre Gignac bir anda yere yığıldı, kustu ve hastaneye kaldırıldı

29.12.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika Kupası'nda oynanan mücadelede korku dolu anlar yaşandı. Kariyerine Meksika ekibi Tigres'te devam eden 37 yaşındaki Andre-Pierre Gignac, Santos Laguna maçında bir anda yere yığılırken, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Meksika Kupası'nda korkutan olay! Yıldız oyuncu Pierre Gignac bir anda yere yığıldı, kustu ve hastaneye kaldırıldı

Meksika Kupası'da Tigres ile Santos Laguna'nın karşı karşıya geldi. 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelenin 90+3. dakikasında korku dolu anlar yaşandı. .

Mücadelenin uzatma dakikalarında Santos Laguna'da Felix Torres'in uzaklaştırmak istediği top Tigres'in Fransız yıldızı Andre Pierre Gignac'ın kafasının arkasına geldi.

YERE YIĞILDI!

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Bir kaç adım atan Gignac bir anda yüz üstü yere yığıldı. Bir süre hareketsiz kalan futbolcu sağlık ekibinin müdahalesiyle ayağa kalkabildi. Oyundan çıkmak için kenara yönelen futbolcu, sahayı terk etmek üzereyken de kusmaya başladı.

AMBULANSLA GÖTÜRÜLDÜ

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Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde de kusmaya devam eden futbolcu, ambulansla hastaneye götürüldü.


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