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Meksika'nın Santos Laguna takımında 8 oyuncuda koronavirüs vakası

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.05.2020 10:48 | Son Güncelleme

Meksika 1. Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Santos Laguna'da 8 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Meksika 1. Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Santos Laguna'da 8 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Liga MX'ten yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan oyuncuların adları verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Salgın nedeniyle 15 Mart'ta ara verilen ligin yeniden başlamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, nisan ayında yaptığı açıklamada, 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını, salgın nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini duyurmuştu.

Meksika'da resmi açıklamaya göre, bugüne kadar 57 bine yakın kişiye koronavirüs teşhisi konurken, 6 bin 90 kişi ise hayatını kaybetti.

(AA)

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler... Valentine Ozornwafor (Galatasaray)
Hudson-Odoi (Chelsea)
Manolo Gabbiadini (Sampdoria)
Timo Hübers (Hannover)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Trey Thompkins (Real Madrid)
Daniele Rugani (Juventus)
Mikel Arteta (Arsenal)
Jannes Horn (Hannover)
Rudy Gobert (Utah Jazz)
Patrick Cutrone (Fiorentina)
German Pezzella (Fiorentina)
Dusan Vlahovic (Fiorentina)
Christian Wood (Detroit Pistons)
Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu
Albin Ekdal (Sampdoria)
Morten Thorsby (Sampdoria)
Luca Kilian (Paderborn)
Elaquim Mangala (Valencia)
Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.
Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
Omar Colley (Sampdoria)
Jorge Jesus (Flamengo Teknik Direktörü)
Paulo Maldini ve Daniel Maldini (Milan)
Matuidi (Juventus)
Paulo Dybala (Juventus)
Marouane Fellaini (Shandong Luneng)
Van der Burgh (Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü)
Fenerbahçe'de ismi açıklanmayan bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandığı açıklandı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışan koronavirüse yakalandı
Rüştü Reçber (A Milli Takım eski kalecisi)
Fatih Terim - Abdurrahim Albayrak
Hyun-jun Suk (2016-17 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti)
Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz koronavirüsten hayatını kaybetti
Kayserispor'da bir idari personelde test sonucu pozitif çıktı
Evangelos Marinakis (Olympiakos'un sahibi)
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