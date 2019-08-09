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Meksika’yı hortum vurdu

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VİDEO  | 09.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

Meksika’nın Zacatecas eyaletini vuran hortum kameralara yansıdı.

Meksika’nın Zacatecas eyaletinde yer alan Fresnillo şehrinde hortum meydana geldi.

Hortumun saatte 60 ile 117 kilometre arasında hıza ulaştığı belirtildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada meydana gelen olayda kimsenin yara almadığı ve maddi hasar oluşmadığı açıklandı. Hortumun şehirden geçtiği anlar bölge sakinleri tarafından kayda alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hortum Meksika

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