Mel Gibson'ın yüzü genç sevgilisiyle gülüyor

70’li yıllardan beri sinema sektöründe oyunculuktan yönetmenliğe başarısını kanıtlamış olan, 63 yaşındaki usta isim Mel Gibson kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Rosalind Ross ile dolu dizgin ilişkisine devam ediyor. Basın karşısında oldukça rahat tavırlar sergileyen ikili, yeni yıla birlikte girdi. Gözde çift bir hayır kurumunun gecesine katılmak üzere geçtiğimiz gün Los Angeles’teki Art of Elysium’da boy gösterdi.

Derin dekolteli bordo elbisesi ile göz kamaştıran Rosalind Ross, iki Oscar ödüllü sevgilisi Mel Gibson ile mutluluk pozları verdi. Usta aktör Mel Gibson’ın ilk karısı Robyn Moore’dan 7 çocuğu var. 2006 yılında ayrılan çift, 2011 yılında resmen boşandı.



