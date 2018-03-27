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Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

'Genç erkeklerle birlikte olan kadınları ayıplıyorum' sözleri nedeniyle eleştirilen Melek Baykal'dan iddialı bir açıklama daha...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu.

Duymayan Kalmasın'a konuşan Melek Baykal konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ben sevdaya saygısı olan bir kadın. Çevremde de görüyorum 65-70 yaşında bi kadın kalkıyor 25-27-30 yaşında bir erkekle birlikte oluyor. Ya da tam tersi. Bu ilişkiye ben saygı duymuyorum. Genç bir kadın o yaşta bir erkekle beraber oluyorsa eğer demek ki lüksün sıkıntısını çekiyor. Marka bir çanta uğruna, marka bir kıyafet uğruna bunu yapıyor. Bu durumun bana ters geldiğini ve ayıpladığımı söyledim. Sözlerimin de arkasındayım. Herkes yaşdaşı ile birlikte olsun."

Melek Baykal'dan olay sözler: Çok ayıplıyorumMelek Baykal'dan olay sözler: Çok ayıplıyorum

MELEK BAYKAL BOŞANIYOR

Melek Baykal 34 yıl önce Alman Warner Striening ile evlendiğini ve şimdilerde eşi ile boşanma sürecinde olduklarını da açıkladı.

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Baykal "Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demekki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi " dedi.

Melek Baykal ilk evliliğini Zafer Ergin ile yapmıştı...

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