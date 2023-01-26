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Melek Baykal havaalanında taksi krizi yaşadı! "Böyle rezillik görmedim 3 kadın 1,5 kilometre yol yürüyoruz"

26.01.2023 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde yer aldığı tiyatro oyunu için Denizli'ye giden Melek Baykal ve iki oyuncu arkadaşı, havaalanında taksi krizi yaşadı. Taksilerin havaalanı içinde yolcu almasının yasak olduğunu söyleyen Melek Baykal, paylaştığı videoyla duruma tepki gösterdi. 1,5 kilometre yol yürümek zorunda kaldığını söyleyen usta sanatçı "Böyle rezillik görmedim. Allah aşkına dünyanın neresinde var böyle bir durum. Var da ben mi bilmiyorum? Hastası var, yaşlısı var, engellisi var, hamilesi var" ifadelerini kullandı.

Son olarak Ata Demier'in Bursa Bülbülü filminde rol alan usta oyuncu Melek Baykal, Ahududu' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için gittiği Denizli'de zor anlar yaşadı.
Ünlü sanatçı Çardak Havaalanı'ndan kent merkezine gitmek için taksiyi kullanmak istedi. Fakat bagajları alan taksi havaalanı içinde yolcu almanın yasak olduğu gerekçesi ile Baykal ve iki oyuncu arkadaşını havaalanının çıkış kapısı önünde alabileceğini söyledi. Çıkışa kadar yürümek zorunda kalan 68 yaşındaki sanatçı soluk soluğa kaldı.

"3 KADIN YÜRÜYORUZ, TAKSİ ÖNDEN GİDİYOR"

Yaşadıkları videoya kaydederek paylaşan Baykal'a takipçilerinden destek geldi, uygulama eleştirildi. Yürümek zorunda kaldığı mesafenin 1,5 kilometre olduğunu söylediği videoda sık sık havaalanı çıkışı ve terminal binalarını gösteren Baykal, şu ifadeleri kullandı:

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"Bakın uzaktaki binadan itibaren yürüyoruz. Taksiler bagajı alıyorlarmış, fakat yolcuyu alamıyorlarmış. İlerideki güvenlik kapısına kadar yürütüyorlar müşteriyi. Nedir bu rezalet, nereden kaynaklanıyor dediğimde de efendim Denizli Belediyesi'nin bir emri bu diyorlar. Böyle şey görülmüş mü? Birisi bana bunu anlatsın. Halimize bakın üç kadın Denizli'ye indik. Tiyatro oyunumuz var. Ta ileride gördüğünüz ışıklardan yani şuradan 1,5 kilometre yol yürüyorsunuz. Taksi önden gidiyor bavullarınızı aldı. Biz yürüyoruz. Böyle bir şey nerede görülmüş yani. Ben hayatımda dünyanın hiçbir yerinde böyle kepazelik görmedim."

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"BÖYLE REZİLLİK GÖRMEDİM"

Sanatçı ‘böyle rezillik görmedim' başlığıyla yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

"İstanbul'dan Denizli havalimanına iniyorsunuz… Taksiler orada bekliyor. Taksiyle anlaşıyorsunuz. Tam bineceksiniz taksi şoförü diyor ki; ‘binemezsiniz, ben bagajlarınızı alırım sizler yürüyerek güvenlik kapısına gelin güvenlikten alırım sizi' diyor…

Allah aşkına dünyanın neresinde var böyle bir durum… Var da ben mi bilmiyorum? Hastası var, yaşlısı var, engellisi var, hamilesi var… Olacak iş midir bu soruyorum sizlere…. Neyse, 1,5 – 2 km yolu yürüyerek güvenlik kapısına geliyoruz.

Tuttuğumuz araçta bizi takip edip yanımızda geliyor. Güvenlikte görevli polislere soruyorum nedir bu rezalet diye? Aldığım cevap şu; Melek hanım bizimle yani emniyetle ilgili bir durum değil…

Bu tamamen Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Denizli Belediyesi'nin uyguladığı bir durumdur. Maalesef 2 senedir de durum böyle diyor… Gerçekten şaşkınım sinirliyim ve üzgünüm Vatandaşın durumu içler acısı… Vatandaş her zaman olduğu gibi cezalandırılıyor…"


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