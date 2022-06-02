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  4. Melek Mosso'nun yerine Isparta'da konser verecek olan Işın Karaca'dan eleştirilere yanıt

Melek Mosso'nun yerine Isparta'da konser verecek olan Işın Karaca'dan eleştirilere yanıt

02.06.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da iptal edilen Melek Mosso konserinin ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmayacaklarını duyurmuştu. Yaşananların ardından festivalin programına dahil olan Işın Karaca, gelen eleştirilere yanıt verdi. Karaca, "Hayatım boyunca bu toprakların insanları için şarkı söyledim ve devam edeceğim" dedi.

Melek Mosso'nun yerine Isparta'da konser verecek olan Işın Karaca'dan eleştirilere yanıt

Işın Karaca, Özgün ve Ceyda Düvenci ile birlikte İzmir'de bulunan bir özel eğitim merkezinin açılışına katılarak, kurdele kesti. Isparta Gül Festivali'nde Melek Mosso, Funda Arar ve Derya Uluğ'un yerlerine Niran Ünsal, Seda Sayan ve Altay ile birlikte konser verecek olan Işın Karaca, eleştirilere yanıt verdi.
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"BEN HAYATIM BOYUNCA..."

Snobmagazin'in haberine göre, Karaca, "Ben hayatım boyunca bu toprakların insanlarına şarkı söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Bu kadar basit" açıklamasını yaptı.

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NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gül Festivali'nde konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak açıklama yaparak "inanç ve geleneklere" uymadığı gerekçesiyle konsere tepki göstermişti. Festivalin ilk açıklanan programına göre Melek Mosso 3 Haziran, Derya Uluğ 4 Haziran, Funda Arar ise 5 Haziran’da sahneye çıkacaktı. Yapılan açıklamalardan sonra ise Isparta Belediyesi, festival programında değişiklik yaparak Mosso konserini iptal etmişti.
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ARAR VE ULUĞ'DAN DESTEK GELMİŞTİ

Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından Funda Arar ve Derya Uluğ da açıklama yaparak Isparta'da düzenlenecek olan konserlerine çıkmayacaklarını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Isparta Işın Karaca Melek Mosso
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