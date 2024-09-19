Melek Mosso sokak tarzıyla dikkat çekti! "Kilo aldım biraz" deyip açıkladı

Kalça yaptırmasıyla bir süre gündeme gelen şarkıcı Melek Mosso önceki gün Nişantaşı'nda köpeği ile gezerken görüntülendi. Nişantaşı'nın ara sokaklarında dolaşan ünlü isim karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Oyuncu Serkan Sağdıç ile evliliğin çok güzel devam ettiğini söyleyen şarkıcı "Çok eğleniyoruz, evde bol bol dans ediyoruz, dj'lik yapıyor, kendi kendimize çalıp söylemeyi seviyoruz." dedi.

Gazetecilerin "Eşiniz ile aynı sektörde olmak ister misiniz?" sorusuna şarkıcı "O bu işlere girmesin, sektörel anlamda çok iç içe olmayı istemem, sevgimiz bir işimiz ayrı olsun, çok görüşmem tez ayrılık getirir derler, bence biraz özlemek gerekiyor." diyerek cevap verdi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Gazetecilerin "Hamile olduğunuz konuşuldu. Doğru mu?" sorusuna şarkıcı kahkaha atarak "Arkadaşlar buradan söylüyorum, kilo aldım biraz, hamile değilim yani." diyerek cevap verdi. (Milliyet)