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Melek Mosso'ya gelen fatura şoke etti! "Hadi ben ödedim siz nasıl ödeyeceksiniz?"

02.03.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'den sonra şarkıcı Melek Mosso da evine gelen faturayla şoke oldu. Melek Mosso gelen faturayı paylaşarak "Hadi ben ödedim siz nasıl ödeyeceksiniz?" dedi.

Melek Mosso'ya gelen fatura şoke etti! "Hadi ben ödedim siz nasıl ödeyeceksiniz?"

Artan zamlarla birlikte sosyal medyada vatandaşlara gelen faturalar da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Ece Erken de bir faturasını paylaşarak "Kira gibi" deyip sitem etmişti.

Şarkıcı Melek Mosso da sosyal medyadan evine gelen faturasını paylaşım sitem etti.

"Kabul edemiyorum hazmedemiyorum" diyen Melek Mosso'ya 6 bin 700 TL fatura geldi.

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"GÖREN SARAY ISITIYORUM SANIR"

Şarkıcı paylaşımının devamında "Gelen zamlar faturama bu şekilde yansımış. Evim büyük evet ama geçen kış kombiyi en köklediğim zaman 3 küsur gelirdi. Gören saray ısıtıyorum sanır. Ben vatandaş olarak bu faturaları ödemek için yaşamak istemiyorum" dedi.

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Melek Mossa açıklamasında "Arkadaşlar bu hepimizin faturasına yansıyan bir durum. Hadi ben ödedim siz nasıl ödeyeceksiniz?" yorumunda bulundu.

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Melek Mosso sosyal medya Ece Erken

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