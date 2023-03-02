Halsey başını bağladı! Elbisesindeki cesur detay gözden kaçmadı

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan ve Türkçe öğrenmeye başlayan Amerikalı şarkıcı Halsey sosyal medyada yaptığı Türkçe paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyordu.

Türkiye'ye geldikten sonra Türkçe, "Burası benim evim gibi" mesajı paylaşan Halsey Türk hayranlarının beğenisini kazanmıştı.

Şarkıcı Halsey son olarak bir çekim için başını bağladı. Halsey'in başı bağlı olduğu tarzında elbisesi de dikkat çekti.

Sütyensiz tarzı ve meme uçlarının belli olmasına dair yorumlar alan Halsey'e Türk takipçiler de "Türk olsan eleştiri yağardı", "Yarı kapalı yarı açık diye ne kınarlar var ya üf" yorumları yaptı.





