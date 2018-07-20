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Meleklerin Aşkı 4. bölüm fragmanı! Nuri Alço ortalığı fena karıştırıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 20.07.2018 00:47 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı 4. yeni bölümde, Çocuklar evde parti verirken, Çekilmez ailesi Alaçatı’da eğlenceli vakit geçiriyor. Nuri Alço ise işleri karıştırırken, Yağmur'un başı da belaya giriyor.

Meleklerin Aşkı 4. bölüm fragmanı! Nuri Alço ortalığı fena karıştırıyor!

Meleklerin Aşkı dizisinin 26 Temmuz Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ateş bacayı sarıyor! Çocuklar evde parti verirken, Çekilmez ailesi Alaçatı’da eğlenceli vakit geçiriyor. Yağmur ve Melek’i yakınlaştırmak için Rukiye’nin yardım istediği Nuri Alço işleri karıştırıyor. Necmettin’in ikiliyi bastığı eğlenceli tanıtımda Yağmur’un başı yine belaya giriyor.

Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 26 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Meleklerin Aşkı’nın 3. bölümünde Melek ile Yağmur’u bir araya getirmek isteyen Rukiye, onları Alaçatı’ya götürmeye karar verdi. Melek’le Yağmur’un baş başa kalması için konunun uzmanı Nuri’den yardım istedi. Alaçatı’da romantik anlar yaşayan ikiliyi büyük bir sürpriz bekliyordu. Rukiye planlarını yaparken boş durmayan Necmettin, Melek için en uygun kısmeti alıp Alaçatı'ya geldi. Necmettin’in bu hamlesine karşılık Yağmur, rakibi Toygan’ı ekarte etmeye çalıştı. Melek’le birlikte dışarı çıkan Yağmur, ona aşkını itiraf edecekken Yonca’dan gelen telefonla sarsıldı. Annesinin bulunduğunu öğrenen Yağmur’un gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi izleyenleri de duygulandırdı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

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