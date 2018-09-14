Meleklerin Aşkı dizisi ne zaman final yapacak? Meleklerin Aşkı final bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerini Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu'nun paylaştığı Meleklerin Aşkı dizisi ekrana gelecek olan 11. bölümüyle final yapacak. Meleklerin Aşkı’nın final bölümü 20 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 10. bölümünde Ekrem’in kumpasıyla rehin alınan Yağmur, Melek’in yanına gidemedi. Bu durum Yağmur’un bir kez daha Melek’in gözünden düşmesini sağladı. Melek’e kendini inandırmaya çalışan Yağmur, gözlerinin içine bakarak ona aşkını ilan etti. Genç âşıklar artık sevgiliydi. Melek’i kaybetme korkusuyla barışma numarası yapan Rukiye ve Ekrem gerçekten barışarak herkesi şaşırttı. Ormanda kaybolan Çekilmezlerin buldukları sahipsiz karavan, başlarını büyük bir belaya soktu. Karavanı, gitmesi gereken yere götürmek ve rehin alınan çocuklarını kurtarmak için yola çıkan Necmettin ve Melike, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.



