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  4. Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Jelibon rezervi sözlerinden sonra bu kez Kamerunlu futbolcuya 'Türk askeri' dedi

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Jelibon rezervi sözlerinden sonra bu kez Kamerunlu futbolcuya 'Türk askeri' dedi

18.08.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya Melih Gökçek'in Aboubakar paylaşımını konuşuyor! Attığı tweetlerle gündeme gelmeye devam eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek; bu kez de iki farklı dönemde Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu Aboubakar'ın photoshopla Türk askerine benzetildiği fotoğrafı gerçek sanarak paylaştı. Gökçek'in bu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Jelibon rezervi sözlerinden sonra bu kez Kamerunlu futbolcuya 'Türk askeri' dedi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar'ı Türk askeri yaptı! Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek; yaptığı paylaşımla TT listesine girdi. Son olarak Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan Aboubakar'ın photoshop ile yapılmış fotoğrafını 'Türk vatandaşı' diye paylaşan Gökçek daha sonra danışmanını suçladı.

JELİBON REZERVİ ÇIKIŞINDAN SONRA BU KEZ DE ABOUBAKAR GÜNDEM OLDU

Paylaşımına 'Bak Türkiye' notuyla başlayan Melih Gökçek; 'Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet olsun. Yabancı düşmanlığı yapan hainlere ibret olsun' ifadelerini kullandı.

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PAYLAŞTIĞI TWEETİ SİLDİ DANIŞMANINI SUÇLADI

İbrahim Melih Gökçek; tweeti attıktan sonra gelen yorumların üzerine bir yanlış anlaşılma olduğunu danışmanının kendisine yanlış bilgi verdiğini ifade ederek Aboubakar tweetini sildi.

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Kariyerini Al-Nassr takımında sürdüren Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda takımın önemli isimlerinden biri olmuştu. Süper Lig'de toplam 53 maça çıkan Aboubakar, 27 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş taraftarı Kamerunlu yıldızı çok sevmiş ve adına şarkılar yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek haberler aboubakar
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